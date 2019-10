¿Sigue Gallardo? Responde su representante

Desde que Pep Guardiola endulzó los oídos de Marcelo Gallardo con grandes elogios, los rumores aparecieron para vincular al Muñeco con una posible ida suya a Barcelona. “Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel de resultados, de darle consistencia otro año y otro año, y se le van jugadores, pero sigue estando”, algo de lo que mencionó el español el viernes pasado.

El que realizó declaraciones acerca de su futuro fue el representante que el Muñeco posee. Se trata de Juan Berros, quien para Goal de Francia comentó cuál es la actualidad del entrenador en estos momentos. “Él (Gallardo) tiene un contrato actual en River y no se estudia ninguna situación diferente. A fin de año, la situación se analizará globalmente y se resolverá en consecuencia”.

Antes de que River-Patronato se ponga en marcha, el Muñeco expresó sus sentimientos tras los dichos del español. “Por un lado un poquito de sorpresa porque estamos del otro lado del mundo. Que esto tenga repercusión, lo que genera el equipo, que representa a todos nosotros y que se lo reconozca de esta manera. Un personaje importante hoy alguien a quien admiro es un honor”.

Otra de las cosas que dijo el español fue: ”Hay cosas que no me explico mucho. Tres entrenadores estamos nominados para mejor del año y él no está nunca. Parece que sólo existe Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores entrenadores del mundo”. El DT riverplatense respondió ante la consulta de si conoció a Pep en algún momento. “No, la verdad es que nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Siempre cuando hay gente del fútbol a quien admiro me encantaría conocerlo”.

Por último, a segundos de que la pelota ruede, Gallardo analizó al rival que iba a tener enfrente en esta oportunidad. “Vamos a enfrentar a un equipo que sabe y tiene en claro lo que sabe hacer en cancha. Imagino un partido duro. Pelea la zona baja y necesita sacar puntos haciéndose fuerte en nuestra cancha. Esperemos poder hacer nuestro juego de la mejor manera”.

