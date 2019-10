Tensa situación en el norte de Siria

La Casa Blanca declaró que Turquía se apresta a invadir Siria septentrional, renovando los temores por el destino de los combatientes kurdos aliados con Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico.

Lo afirmó Stephanie Grisham, responsable de Comunicación de la Casa Blanca, en una declaración difundida el domingo por la noche tras un coloquio telefónico entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el estadounidense Donald Trump.

En la declaración de la Casa Blanca no se hace mención a la cuestión kurda, mientras se precisa que las tropas estadounidenses “no apoyarán ni estarán involucradas en la operación” y “no estarán más en las cercanías inmediatas”, es decir el norte de Siria.

No está claro si esto significa que Estados Unidos podría retirar sus aproximadamente mil soldados de Siria septentrional, una hipótesis que el presidente Donald Trump mencionó el pasado diciembre pero fue recibida desfavorablemente por al comunidad internacional.

A su vez durante meses el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con lanzar un ataque contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, donde sostiene que se ocultan numerosos terroristas. En el Congreso tanto republicanos como demócratas advirtieron contra una iniciativa semejante, que al poner en peligro a las fuerzas kurdas -que hasta ahora soportaron el mayor peso de la campaña militar contra el Estado Islámico- enviaría un mensaje preocupante a sus aliados norteamericanos.

Por su parte las milicias bajo dirección kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) afirmaron que “las fuerzas estadounidenses se retiraron de las áreas de frontera con Turquía” en el noreste de Siria.

El comienzo del retiro norteamericano de los lugares estratégicos de Ras al-Ayn y Tal Abyad fue confirmado por la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

Las fuerzas kurdo sirias afirmaron hoy estar dispuestas a defender “a toda costa” el noreste de Siria, en particular la zona fronteriza con Turquía, expuesta a la presión turca, de donde en las últimas horas se retiraron tropas estadounidenses.

Frente a la situación, la Unión Europea “reiteró su preocupación” y recordó haber dicho siempre que “toda solución a este conflicto no puede militar sino que debe pasar a través de una transición política”.

