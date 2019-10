Manchas de petróleo “inéditas” aparece en playas de Brasil

La mancha de petróleo que afecta a nueve estados brasileños de la región nordeste, y según el gobierno podría ser de origen venezolano, tiene una dimensión “inédita” según un informe inicial elaborado por la Marina.

Las “borras de petróleo” llegaron a 138 playas. El martes fueron afectadas cinco nuevas playas del estado de Bahia, con lo cual ya “alcanzan a gran parte de nuestro litoral”, puntualiza el documento de las Marina al que tuvo acceso parcial el diario Folha de San Pablo.

Ante la extensión del siniestro fueron movilizados navíos y aeronaves para localizar las áreas afectadas, información que es cruzada con los datos del Centro de Seguridad Integrado de la Marina, para identificar los buques que pasaron por el área desde principios de setiembre.

El presidente Jair Bolsonaro dijo que ya tiene en su “radar” el posible origen del hidrocarburo, pero un análisis de las sustancias realizado por Petrobras indica que es venezolano.

Por lo pronto Bolsonaro no confirmó si el hidrocarburo es venezolano pero señaló que no fue producto de un accidente sino de una acción “delictiva” .

En los trabajos de la Marina y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) se indica que la diseminación de la mancha no fue totalmente contenida y ya afecta a algunos corales.

La gobernación de Pernambuco, en el nordeste, advirtió sobre las “consecuencias” que la tragedia puede tener sobre el turismo en la próxima temporada estival y lamentó la “demora” del gobierno en dar respuesta a la crisis.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoló playas del el lunes pasado y ayer presentó un informe al presidente Bolsonaro.

