“La Sole” adelanta su nuevo álbum

Tras su gira por Estados Unidos y España, la cantante argentina Soledad Pastorutti adelantó algunos de los temas de su nuevo álbum, producido por el colombiano Carlos Vives, en el primero de una serie de shows y que contó con la sorpresiva presencia de Marcela Morelo.

Durante el recital, la artista solo necesitó ser simplemente “La Sole”, por su sencillez y humildad, para robarse la ovación y el corazón de su público que abarrotó la noche del sábado el teatro Opera Orbis, ubicado a metros del Obelisco, el emblemático monumento de la ciudad. El espectáculo contó con una innovadora proyección audiovisual en el escenario, además de un cuerpo de bailarines con estilo pop urbano que la acompañaron en varios de los temas que conformaron este show y que forma parte de la presentación de “La Gringa”, su más reciente trabajo discográfico de inminente salida al mercado.

El encargado de abrir el recital fue Matías Carrica, una de la figuras del rap local, para luego dar paso a “La Sole” que, acompañada de su hermana Natalia, con quien cantó a dúo gran parte de la noche, fue recibida entre ovaciones por un público llegado de distintos puntos del país como así también de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Colombia, entre otros.

“Al fin llegó el día. Vamos a cantar canciones que conocen y otras no tanto. Sabemos del esfuerzo de muchos para estar acá y los que viajaron desde lejos. Espero que haya sido una buena inversión y lo disfruten”, dijo la artista luego de presentar el tema que da nombre al álbum y que compuso junto a Carlos Vives.

Así continuó el repertorio que fue disfrutado por los presentes, ya que entre las nuevas canciones también hubo renovadas versiones de “Parte de mí”, referida a su Arequito natal, y de “Aunque me digas que no” que cantó solo con piano.

Previo a este último tema, La Sole interpretó una serie de temas folclóricos que tienen su sello personal y que intercaló con las clásicas zambas, chacareras y baladas. En el repertorio entonces no faltaron “Apúrate José”, “Posadeña linda” y “Merceditas”, además de “Cuando me abandone el alma”, “Vivir es hoy” (canción que grabó en 2015 junto al mexicano Carlos Santana) y “Todo lo que quiero eres tu”, el cual hizo un dueto con su hermana Natalia.

Posteriormente, como novedad del espectáculo, llegó el “duelo” musical de un payador vs freestyler. Entre los aplausos desembarcó un histriónico payador, Nicolás Membriani, que en contrapunto con Miloo Moya (Beatbox) y Free Mosco, deleitaron a la multitud presente tras una fusión musical que fue muy celebrada.

Luego “La Sole” regresó al escenario con una serie de clásicos del folclore como “Zamba para olvidarte”, “Alfonsina y el mar” y “Zamba para Usted”, canciones en las que el público se convirtió en un gran coro arengados por la joven artista.

Durante el repertorio, la intérprete, también conocida como “El huracán de Arequito”, contó un poco de su historia familiar y allí mostró esa sencillez y humildad que la caracteriza, cuando recordó a su abuela, a la que le compuso una canción y que tituló justamente, “La Valeria”, para luego relatar con humor el esfuerzo de su padre y quien marcó su carrera.

Luego llegó un set de cumbia enganchada, donde la cantante puso de pie a sus fans y los hizo bailar con un clima festivalero gracias a canciones como “La suavecita”, la misma que grabó recientemente con el exitoso grupo Los Palmeras.

Para la recta final, el show contó con la sorpresiva presencia de su compatriota Marcela Morelo, quien fue muy bien recibida por los presentes y con quien interpretó dos de los temas de su autoría, “Corazón salvaje” y “Tres del cielo”.

Así, tras dos horas de show y después de agradecerle a su colega, “La Sole” finalmente se despidió cerrando con “Volverás a verme así” el primero de sus shows que continuaban este domingo y el 11 y 12 de octubre en el mismo escenario.

