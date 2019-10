Record: Corrio 42 kilometros en menos de 2 horas

El atleta keniano Eliud Kipchoge logró hoy lo que nadie pudo hacer en la historia de la humanidad, corrió los 42,195 kilómetros de un maratón en 1 hora 59 minutos y 40.2 segundos, una proeza plasmada en Viena pero que no contará como récord oficial.

“Cada uno de nosotros, si se prepara en su vida, puede lograr resultados imposibles”, fueron las primeras palabras de Kipchoge poco después de impactar al mundo con su histórica corrida.

“Quería inspirar a muchas personas, tratando de ir más allá de los límites humanos, lo intenté muchas veces y esta vez tuve éxito”, afirmó.

Kipchoge, quien comparó su intento anterior con un hombre que aterrizó en la luna, se golpeó el pecho dos veces en celebración y sonrió cuando terminó la carrera.

“Ese fue el mejor momento de mi vida”, dijo antes de agregar que entrenó cuatro meses y medio para su extraordinaria carrera contra el reloj. “La presión era muy fuerte sobre mis hombros. Recibí una llamada telefónica del presidente de Kenia”, reveló.

A partir de las 8:15 AM, hora local, Kipchoge recibió el apoyo de 36 atletas “marcapasos” que lo acompañaron en grupos alternos, en una carrera preparada para doblegar la marca de las dos horas.

Esa es una de las razones por las que el organismo rector de la IAAF no ratificará el tiempo como un récord mundial.

Los grupos que corrieron junto al keniano también fueron ayudados por un auto marcapasos con un rayo láser, proyectando la posición ideal en el camino, y recibieron bebidas entregadas por ciclistas y otros corredores para evitar que frenen.

“Es una gran sensación hacer historia en el deporte después de Sir Roger Bannister”, dijo Kipchoge en referencia a la primera milla de cuatro minutos del británico en 1954. “Soy el hombre más feliz del mundo en ser el primer humano en correr menos de dos horas y puedo decirle a la gente que ningún humano es limitado. Espero que más personas en todo el mundo corran menos de dos horas después de hoy”, insistió.

Kipchoge señaló que su misión iba más allá del atletismo.

“Podemos hacer de este mundo un mundo hermoso y un mundo pacífico”, dijo. “La cuestión positiva del deporte es para marcarla. Quiero que sea un deporte limpio y un deporte interesante”, amplió.

Kipchoge fue vitoreado por los espectadores a lo largo del curso en Prater Park y hubo celebraciones en su país de origen incluso antes de que terminara la corrida.

“Felicitaciones cordiales, Eliud Kipchoge”, dijo el presidente Uhuru Kenyatta en un comunicado. “Lo has hecho, has hecho historia y has hecho sentir orgulloso a Kenia. Su victoria hoy inspirará a las generaciones futuras a soñar en grande y aspirar a la grandeza. Te celebramos y te deseamos las bendiciones de Dios”, amplió el mandatarios.

Cientos de alegres keniatas detuvieron el tráfico en medio de la capital, Nairobi, mientras se reunían para ver el final de la carrera en una pantalla gigante.

En la meca de Eldoret en Kenia, llamada la casa de los campeones, cientos de personas irrumpieron en las calles en celebración.

“Deberíamos alinear todo el camino desde el aeropuerto hasta Nairobi. HAy que recibirlo como el héroe que es”, dijo el destacado activista Boniface Mwangi en Twitter.

ansa