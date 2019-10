Siguen las protestas en Ecuador por falta de alimentos y combustibles

Los bloqueos en rutas y caminos en Ecuador, en el marco de la protesta de indígenas y sindicatos contra las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, están provocando falta de agua, alimentos y combustibles en varias provincias.

Los vehículos que transportan alimentos por las carreteras del país han sido bloqueados constantemente y, en algunos casos, agredidos por grupos de manifestantes, reportó hoy el diario El Comercio.

Tras diez días de protestas, el abastecimiento de productos, en especial en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay, está flaqueando y escasean insumos básicos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas advirtió que el bloqueo de las vías “ha afectado la seguridad alimentaria” del país y pidió al Gobierno y a los manifestantes que lleguen pronto a acuerdos. El diario El Comercio reportó en su página online que el sector lácteo es uno de los más sensibles y detalló que los productores de ese sector ya acumulan pérdidas por 3,6 millones de dólares debido a las dificultades para acopiar, procesar y distribuir 5 millones de litros de leche diarios. Otro ejemplo del colapso es la Unión de Productores de Huevos del país, que se declaró el viernes en emergencia. Insumos como soya y maíz de la Costa no llega a las granjas y las aves no reciben el alimento diario. “Va a haber una tasa de mortalidad alta de las aves”, advirtió Marisol Molina, directora de ese conglomerado de productores.

El desabastecimiento de combustibles afecta a Carchi, Ibarra y Azuay, aunque camiones-tanques intentan llevar insumos al norte del país, aunque será difícil porque los bloqueos se mantienen con dureza. La industria floricultora, una de las más fuertes del país, también está en colapso y hasta el viernes sumaba 34 millones de dólares en pérdidas porque los trabajadores no pueden llegar a las zonas de labranza. Otro sector fuertemente afectado es el petrolero, que hasta ayer dejó de percibir 47,39 millones de dólares, por los 877.678 barriles que no se han podido bombear de 10 bloques. Según un amplio detalle económico de El Comercio, el oleoducto estatal sigue paralizado. Mientras, el gobierno habilitó cinco puentes aéreos para abastecer de alimentos y productos de primera necesidad a Cuenca, Quito, Guayaquil, Latacunga y Manta. Pero no sólo carburantes y alimentos están escaseando, también hay problemas con el agua potable, sobretodo en el norte del país, e incluso con el gas que llega a la red domiciliaria, con su suministro en problemas. Luego de que en cadena nacional del presidente Moreno invitara el viernes a la comunidad indígena a mantener un diálogo para tratar de ponerle fin a protesta -en algunos casos con enfrentamientos violentos y represión- que suma diez días consecutivos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) replicó que se sentará a una mesa recién “cuando se derogue el decreto 883”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, los indígenas indicaron que ellos “motivaron el diálogo hace dos años y medio, sin obtener resultados concretos”. En la misma misiva aseguran que la invitación al diálogo que promulga Moreno “carece de credibilidad”. Los indígenas además piden la renuncia de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes los responsabilizan de las víctimas mortales y los heridos que han dejado las protestas, por lo menos cinco, entre ellos un dirigente de los pueblos originarios.

El Decreto Ejecutivo 883 integra, entre otros aspectos, la eliminación de los subsidios a la gasolina Extra y al diesel, lo que disparó un gran aumento en los combustibles, medidas acordadas por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

ansa