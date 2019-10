Barcelona: Disturbios entre policias e independentistas

Parecía un día tranquilo de resaca tras el cerco al aeropuerto de El Prat. Pero la tarde trajo duros disturbios al centro de Barcelona. Sobre las siete de la tarde una manifestación de miles de personas cercó la Delegación del Gobierno en Barcelona. Los manifestantes, muchos con el rostro embozado, lanzaron petardos, bengalas y cristales a los ‘mossos’, que una hora después cargaron duramente. Carreras, contenedores quemados, palos y salvas marcaron el centro de Barcelona con unas imágenes que no hubo en otoño de 2017.

Sobre las siete de la tarde, cuando agentes de los Mossos y la Policía Nacional cercaron seis calles en el entorno de la Delegación del Gobierno, una señora comentaba por teléfono con su amiga Tere cómo está la situación en Cataluña.

“Estamos muy dolidos con las penas que les han puesto a esta gente por no sé sabe qué. Mis nietas se fueron al aeropuerto. La gente joven está con la independencia más que nunca. Una pasada, una pasada. Nos están poniendo el pie en el cuello y hasta que no nos ahoguen no pararán”. La amiga, presumiblemente de fuera de Cataluña, debía de preguntar si había tan mal ambiente cómo parece desde fuera. “Es mentira que haya malos rollos, se vive como siempre, de puta madre. Eso lo dicen los políticos en las televisiones españolas. Son los periódicos españoles los que están metiendo mierda”.

Dos horas después, estallaron los disturbios. La ANC había convocado una concentración y esa fue pacífica. Gente con apariencia de clase media y mayores encendían velas y cantaban gritos a favor de la independencia y contra el fallo del Supremo. “Contra la sentencia, independencia”. Voluntarios de Omniun delimitaban la línea entre manifestantes y agentes. Solo los residentes podían cruzar el cordón policial.

Eso era en uno de los accesos, pero el Ensanche Barcelonés tenía más calles por las que llegar a la delegación del Gobierno. En cada una había furgones de antidisturbios y vallas policiales para evitar el acceso. Los custodiaban mossos aunque en algunos colaboraron agentes de la policía nacional.

Los manifestantes les lanzaban petardos y coreaban consignas como “ni un paso atrás” o “sin vuestra porra no sois nada”. La tensión fue creciendo cuando volaron las primeras vallas. Con los móviles encendidos les cantaban Els Segadors.

Una hora después, y cuando hubo terminado la concentración de la ANC; comenzaron las cargas y los detenidos. Contenedores quemados, vidrios rotos, el helicóptero sobrevolando. Los manifestantes quemaban contenedores antes de que llegaran los agentes. Alguno fue detenido en mitad de las cámaras.

Los disturbios se reprodujeron en otras partes de Cataluña, con cortes de carreteras. Esta vez no hubo llamamiento del autodenominado tsunami democrático pero mucha tensión. Las sirenas, el humo y el sonido del helicóptero policial formaban la banda sonora. Dentro del perímetros, de varias manzanas, algunos bares seguían abiertos y los pocos clientes seguían los disturbios por televisión aunque los tenían a solo unos metros.

El día anterior, un manifestante perdió un ojo en las cargas en El Prat sin que se haya determinado si fue una pelota de goma de la policía nacional o una bola de foam de los mossos.

Los mossos se emplearon con contundencia para evitar el acceso a la delegación del Gobierno. Cuando cargaban y alejaban a los manifestantes, el perímetro con jaleo crecía. El paseo de Gracia, una arteria llena de terrazas y de turistas, se convirtió así en un escenario sin precedentes desde el 15-M, cuando Barcelona vivió duras cargas policiales.

La actuación del cuerpo autonómico termina por liquidar el idilio de 2017 entre los manifestantes independentistas y la policía autonómica. Además pone en apuros a Quim Torra. El presidente catalán admitió la contradicción que suponía agradecer a los manifestantes su esfuerzo y a la vez reprimirlos con la policía autonómica. Y lo que queda.

msn