Ecuador: Ocho muertos, 1.500 heridos, 1.330 presos

Las protestas de once días contra las medidas económicas del gobierno de Ecuador derivaron en ocho muertos, unos 1.500 heridos y 1.330 detenidos, entre ellos 57 extranjeros, según datos oficiales difundidos hoy.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló en una rueda de prensa los casos de personas detenidas y heridas que dejaron las manifestaciones, que cesaron ayer tras un acuerdo de paz.

Precisó que 1.330 personas fueron aprehendidas en las protestas, 57 de ellos extranjeros. También se registraron más de 1.500 atenciones en el sistema de salud y 435 policías heridos tuvieron que ser asistidos por galenos.

De ellos, precisó Romo, “uno debió ser enviado al exterior; dos perdieron un ojo y varios perdieron sus dientes”.

“Atacar base militar tiene características como terrorismo (…) Nadie puede pensar que estas jornadas son exitosas y beneficiosas. Nadie ha ganado”, apuntó la funcionaria.

El número de fallecidos, según mencionó, fueron seis, con muertes accidentales o caídas, un dato de la ministra que se contrapone con los argumentos de otras fuentes.

Según Romo, una persona más falleció en Cumandá, lejos las protestas, y el caso se investiga como una muerte violenta.

Hasta el momento, tampoco se han denunciado personas desaparecidas en el contexto de la violencia, dijo la ministra de Gobierno.

La oficina del Ombusdman de Quito habló de ocho muertos en las protestas, 1.340 heridos y 1.192 arrestados El presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo n.° 895 del 15 de octubre de 2019 designó al general de división Luis Lara Jaramillo como jefe del Comando Conjunto de las Furzas Armadas y, mediante decreto ejecutivo n.° 896 al general de brigada Luis Altamirano Junqueira como comandante general del Ejército.

Este martes, el Gobierno Nacional agradeció los servicios prestados a la nación por el general de división Roque Moreira y general de división Javier Pérez, quienes “cumplieron con profesionalismo tan altas funciones dentro de la institución militar, pero ambos terminaron relegados.

El gobierno realizó designaciones en las fuerzas armadas y reemplazos pocas horas del acuerdo de paz, tras las protestas que duraron 11 días y que provocaron fuertes enfrentamientos, especialmente en Quito. Las protestas comenzaron el 1 de octubre, cuando el presidente Lenín Moreno dio a conocer el “paquetazo” de ajustes económicos pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares de préstamo. Entre las medidas figura la suspensión de los subsidios de combustible, lo que disparó el precio de los carburantes, además de forzar a los trabajadores estatales a resignar días de vacaciones y entregar un día de labor por mes al fisco.

Luego de once días de protestas y marchas callejeras, encabezadas por los indígenas y algunos sindicatos, cargadas de violencia y represión, finalmente, las partes llegaron a un acuerdo el domingo para cesar las marchas a cambio de la suspensión del decreto 883, que planteaba la eliminación de las subvenciones al combustible -la medida más polémica de la reforma económica-, para negociar uno nuevo.

Este martes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) deslizó que está preparando un partido político que se presentará en las elecciones generales de 2021.

Así lo anunció el presidente de esta entidad, Jaime Vargas.

En una entrevista con el portal ruso en español Sputnik, Vargas explicó que “estamos pensando en presentarnos como una opción política en las elecciones de 2021”. “Esto es lo que la gente nos pregunta, y no es lo que digo por iniciativa propia”, añadió.

Con esta propuesta, dijo, “podríamos atraer el voto de todos los sectores del centro y la izquierda en términos ideológicos”.

El propósito, concluyó, es ofrecer a los ecuatorianos una alternativa a la política neoliberal dirigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que participa el actual gobierno del presidente Lenín Moreno.

Conaie tuvo una activa participación en las protesta de los últimos días.

ansa