La imagen “negativa” de Bolsonaro aleja a los europeos

“Brasil más lejos de Europa” es el título de un extenso reportaje publicado por el mensuario Piauí, sobre el impacto negativo que generó la llegada del presidente Jair Bolsonaro en inversores y turistas, así como en gobiernos de la Unión Europea.

“Desde que se instaló la turbulencia política en Brasil (gobiernos Dilma Rousseff y Michel Temer) y en especial desde que Bolsonaro llegó al poder la imagen de Brasil no para de degradarse en el exterior”, señala Piauí que entrevistó a Wilber Colmerauer, director de EM Funding, una agencia con oficinas en Londres que opera con fondos de inversión.

“Converso mucho con inversores y veo que hubo una gran retirada de fondos de Brasil, hay personas que invirtieron durante doce o quince años y ahora se van”, dijo Wilber Colmerauer.

“La verdad es que los inversores europeos no compraron el proyecto propuesto por Bolsonaro (…) ellos leen Financial Times, The Economist”, medios que el bolsonarismo llegó a calificar como “comunistas, algo que no tiene sentido”, agrega Colmerauer.

En el artículo se menciona que la reciente intervención de Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU, donde habló de la Amazonia y aseguró que hay una campaña para agigantar la gravedad de los incendios, atizó la ya desgastada relación con varios gobiernos europeos.

Las noticias negativas llegadas desde Brasil también afectaron al turismo europeo, que había comenzado a caer en los últimos años, como lo mostró el menor número de viajeros para los carnavales y el Reveillon de Rio de Janeiro para recibir el Año Nuevo.

Tener una “imagen mala en Europa es un mal negocio” para la industria del turismo brasileño, apunta Piauí que consultó sobre el tema a Maria Faria da Silva de la agencia francesa Terre Bresil. “Estoy muy preocupada (…) muchos clientes me dicen que no quieren viajar a Brasil porque no quieren ir a un país gobernado por alguien como Bolsonaro”, señaló la ejecutiva de Terre Bresil.

