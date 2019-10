Dos mujeres hacen historia en caminata espacial

Dos astronautas hicieron historia esta mañana como las primeras mujeres en participar en una caminata espacial femenina, informaron fuentes de la NASA.

Christina Koch y Jessica Meir se aventuraron fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS) alrededor de las 7:50 a.m.

para hacer una reparación urgente de su sistema de energía.

El objetivo es reemplazar una unidad de carga y descarga de batería (BCDU) defectuosa que no se activó a principios de este mes cuando se instalaron nuevas baterías de iones de litio en el exterior de la estación, indicó la NASA.

Las unidades de descarga regulan la cantidad de carga que las baterías recolectan de los paneles solares mientras la estación orbita alrededor de la Tierra durante la noche, proporcionando una mayor potencia.

La NASA agregó que la falla no ha afectado las operaciones de la estación o la seguridad de la tripulación. De todos modos, la Agencia Espacial Estadounidense impulsó la reparación planificada del 21 de octubre al viernes.

La NASA señaló el “significado histórico del evento”.

ansa