El Servicio Penitenciario de Entre Ríos desmintió a Nahir y negó su embarazo

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos desmintió este viernes que Nahir Galarza​ esté embarazada, horas después de que la joven de 21 años asegurara en una entrevista que llevaba cinco meses de gestación.

Según informó el sitio Ahora de Entre Ríos, el director del Servicio Penitenciario local, Marcelo Sánchez, informó que la chica que cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su ex novio fue evaluada por una médica de la Unidad Penal N°6 de Paraná y luego se sometió una ecografía en el Hospital Materno Infantil San Roque. Ambos estudios dieron negativo.

Ahora intentarán determinar si Nahir mintió -con complicidad de sus padres- o si efectivamente estuvo embarazada y perdió el bebé en las últimas horas tras sufrir pérdidas, como había contado en una entrevista.

En declaraciones a medios locales, Galarza había detallado el jueves que cursaba un embarazo de cinco meses y que todavía no se había realizado estudios porque su idea “era ocultarlo lo más que pudiera”.

“Lo preferí así porque era lo más seguro. Tenía miedo”, aseguró la joven, quien además contó que desconocía quién era el padre.

“Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan”, había dicho.

El 3 de julio de 2018, Galarza fue condenada a prisión perpetua, acusada de ser autora del homicidio agravado de Fernando Pastorizzo, su ex pareja. El fallo fue ratificado por la Cámara de Casación Penal de Concordia, aunque aún le queda una instancia de apelación.

