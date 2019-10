Lali Espósito habló sobre la denuncia de abuso sexual contra Axel

El mundo del espectáculo volvió a ser sacudido por un escándalo sexual cuando una rionegrina denunció al cantante Axel Fernando por “abuso sexual simple”. Este hecho ocurrió a poco de que se diera a conocer el polémico video de Tini Stoessel mostrándose muy incómoda ante el contacto físico de su compañero.

Una de las consultadas por el hecho fue Lali Espósito, quien se encontraba participando en el evento cuando ocurrió el encuentro que se volvió viral en las redes sociales.

“Yo no vi ninguna situación. Entiendo que no pasó nada, de hecho los involucrados de la historia hablaron y eso es lo que vale. Entiendo que me preguntes porque yo estaba ahí. Pero yo no vi nada, estaba con el móvil”, explicó la artista en el programa Involucrados.

Asimismo la joven que se encuentra viviendo el exitoso lanzamiento de “La ligera” también opinó sobre Juan Darthés y su pedido de captura ordenado por la Justicia de Nicaragua. “Celebro que haya Justicia para quien la estaba pidiendo. Es un tema delicado que todos lo hemos abordado con respeto desde la conferencia en la que fuimos todas a apoyar a Thelma”, aseguró Lali, quien también forma parte del colectivo de Actrices Argentinas.

Para concluir, la cantante se mostró muy contenta por su compañera: “Me da alegría principalmente por Thelma, me da alegría por todas las que a partir de ese hecho se han animado a hablar y contar cosas. Esa es toda la reflexión que puedo hacer en este momento tan sensible”

