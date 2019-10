Nahir Galarza confirmó que está embarazada

Nahir Galarza, la joven que cumple condena a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, confirmó que está embarazada de 5 meses, y que en la noche del jueves sufrió pérdidas en la celda que ocupa en la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal, la cárcel de mujeres de Paraná.

En declaraciones al sitio Ahora de Entre Ríos, Galarza detalló que cursa un embarazo de 5 meses, que todavía no se hizo ningún estudio porque su idea “era ocultarlo lo más que pudiera”.

“Lo preferí así porque era lo más seguro. Tenía miedo”, aseguró la joven de 21 años, quien además contó que desconoce quién es el padre.

“Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan”, afirmó Galarza.

La joven contó también que la única que sabía de la novedad es su compañera de celda, Yanina Soledad Lescano, con quien en septiembre logró subir una serie de fotos a Facebook que le valió pasar algunos días en una celda de castigo.

“Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera. Y en realidad mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra. Supongo que va a ser un escándalo cuando se entere todo el mundo, con sus críticas y sus opiniones; también quería evitar eso”, contó.

El crimen de Facundo Pastorizzo ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando el joven, de 20 años, fue encontrado muerto en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.

El 3 de julio de 2018, Galarza fue condenada a prisión perpetua, acusada de ser autora de homicidio agravado por la relación de pareja. El fallo fue ratificado por la Cámara de Casación Penal de Concordia, aunque aún le queda una instancia de apelación.

