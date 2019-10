Hallaron muerto en Paraná al periodista y bloguero K Lucas Carrasco

En una conmocionante noticia conocida este mediodía, el periodista Lucas Carrasco fue hallado sin vida en el ingreso a su departamento en la calle Colón al 400 de la ciudad de Paraná.

No están claras las causas de su muerte, y cabe consignar que el ex columnista de 6,7,8 y bloguero K había sido condenado por un caso de abuso sexual a 9 años de prisión en septiembre pasado, aunque se encontraba en libertad porque la sentencia no estaba firme.

El periodista fue condenado por el abuso sexual con acceso carnal de una joven ocurrido en 2013, mientras que fue absuelto en el otro caso denunciado. El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2013 y tuvo como víctima a Sofía Otero, que en ese entonces militaba en la agrupación La Cámpora, y que pudo denunciar lo sucedido tres años más tarde.

La defensa del periodista había pedido su absolución al cuestionar la figura de testigo única, dado que la acusación se basó en la declaración de Otero. “No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito”, dijo Carrasco.

El otro caso ocurrió en 2015 cuando, según consta en la denuncia, Carrasco obligó a otra joven a una violenta práctica de sexo oral pese a su oposición. Por este último hecho, el fiscal Ariel Yapur no acusó a Carrasco ya que entendió que no configuró un hecho de abuso sexual.

Tras leer la sentencia, el tribunal unipersonal compuesto por la jueza Ana Dieta de Herrero ordenó su detención, aunque recién se hará efectiva cuando la condena quede firme.

msn