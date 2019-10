Ponzio: “Jugar contra River asusta”

Leonardo Ponzio es sin lugar a dudas uno de los jugadores claves para los títulos que consiguió River en los últimos años. El mediocampista dialogó en una entrevista con ESPN y habló de todo. El volante, entre otros temas, contó la dificultad que tienen los otros equipos al enfrentar al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

En primer lugar, Leo se refirió a la actualidad del conjunto millonario: “Hay un valor muy grande a lo que nosotros vivimos ese año. El paladar de River eran los Aimar, los Ortega y los Gallardo, y se empezaron a reflotar la gente que lo demuestra todo y tiene un criterio, porque para jugar en River tenés que tener algo”, destacó.

Al mismo tiempo, Ponzio se refirió al juego del equipo: “Hoy en día es lo mejor que nos puede pasar, es la intensidad y el estar. La gente ve que atacamos y podemos atacar 100.000 veces y errar, pero la gente va. Eso es lo que del otro lado asusta. Me ha pasado de estar en otro equipo y decir por donde los agarras. Es lo que hoy en día generamos”, agregó.

Además, el mediocampista del Millonario contó la situación que vivió con Ramón Díaz, cuando el riojano tuvo su último paso por la institución: “Empiezo jugando, jugué los cinco primeros partidos y el sexto voy al banco. Yo era el tercer capitán, después del sexto no jugué más, una decisión técnica. En ese torneo salimos campeones”, indicó.

En la charla, Ponzio contó que si el entrenador no se iba de la institución en su último paso por el club, el se vería obligado a salir de La Banda y buscar un nuevo equipo para continuar su carrera futbolística: “Es parte de esto, entender una cosa que cuando jugás o no jugás. Si seguía Ramón como entrenador, yo quería jugar y yo me iba a tener que buscar un lugar en otro lado”, comentó.

