Escrutinio interrumpido en Bolivia, la OEA pide aclaración

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitorea las elecciones presidenciales en Bolivia, solicitó aclaración tras la suspensión del recuento de votos cuando se había llegado al 83,76% del escrutinio, que apuntaba a una victoria insuficiente de Evo Morales y a un balotaje.

En su cuenta de Twitter (@OEA_oficial), la organización expresó: “Misión de Observación Electoral de OEA sigue dando seguimiento riguroso al proceso electoral en #Bolivia.

Fundamental que el TSE explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares y que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida”.

La suspensión del recuento provocó, también, denuncias de parte de la campaña electoral del expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC, de centro) contendiente directo de Morales y con quien debería celebrar una segunda vuelta el 15 de diciembre próximo, en caso de no obtener los votos necesarios para confirmarse como presidente del país.

Morales (Movimiento al Socialismo), quien está en el poder desde 2006, obtenía un 45,28% de los votos frente al 38,16% de Mesa, un periodista e historiador de 66 años que ya gobernó entre 2003 y 2005.

De confirmarse estos resultados Mesa lograría llegar al balotaje con una campaña centrada en el “voto útil” y en la necesidad de evitar que Morales se perpetúe en el poder.

Se cumplieron 13 horas sin que Bolivia sepa con certeza si finalmente deberá concurrir nuevamente a las urnas. Faltan computar alrededor de un 15 por ciento de los datos, que provienen de las zonas rurales, favorables a Morales, lo que podría dejar sin efecto un balotaje.

La interrupción de los datos se dio inmediatamente después de que se conocieran los primeros números del escrutinio a las 19.40 (hora local). En ese momento se conocieron el 83,76 por ciento de las actas verificadas que indicaban que a Morales no le alcanzaba para consagrarse en primera vuelta. Los principales referentes políticos del país cuestionaron la abrupta interrupción de publicación de datos de un momento a otro y sin explicación, temiendo que el Palacio Quemado -la sede gubernamental en La Paz- intente articular algún tipo de maniobra para evitar concurrir a un balotaje.

También mostró preocupación la comunidad internacional, especialmente a través del comunicado de la OEA, cuya delegación es la más numerosa entre los observadores de organismos internacionales.

Hasta el momento, desde el círculo cercano al presidente boliviano, no se han hecho aclaraciones sobre lo sucedido. Según se sabe, los votos rurales tardan más en llegar al centro de cómputos y con ellos estaría finalizado el escrutinio.

