Gallardo sorprendió y confirmó el equipo para el Superclásico

River Plate se verá nuevamente las caras con Boca Juniors en la Copa Libertadores de América. Este martes, desde las 21.30, La Bombonera se vestirá de gala para recibir a los dos clubes más populares del país que se enfrentarán en la revancha de las semifinales del certamen continental más importante.

El hermetismo respecto a las formaciones que saldrían a la cancha en el Monumental fue lo que dominó el partido de ida. Sin embargo, Marcelo Gallardo pateó el tablero en esta previa del Superclásico y decidió adelantar los once que estarán desde el arranque en La Bombonera para esta revancha.

El entrenador afirmó que repetirá los mismos titulares que jugaron en el partido de ida. De esta manera, River formará con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Más allá de adelantar los titulares del duelo de mañana, el Muñeco también respaldo a quiénes ocuparán un lugar entre los suplentes. “También tengo seguridad porque en el banco tengo variantes muy fuertes”, resaltó el entrenador que va en busca de su tercera final en esta competencia.

Gallardo también confesó porque decidió adelantar el equipo mientras Boca juega al misterio. “No tengo nada establecido. No me manejo de una forma establecida. Puedo guardar algo hasta último momento pero hoy no tengo la necesidad. Es porque estoy convencido de que los que van a salir a la cancha son los que mejor están”, cerró el técnico de River.

El Intransigente