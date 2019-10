Scarlett Johansson habló de las teorías que circulan en las redes sobre Black Widow

“Black Widow” es la película más próxima a estrenarse en una nueva fase del UCM. Scarlett Johansson interpretó por primera vez a Natasha Romanoff hace nueve años en “Iron Man 2” y ha sido parte de todas las películas de los Vengadores desde entonces, por lo que no hay nadie mejor que la intérprete para hablar sobre el destino de su personaje.

Tal como recordarán los fanáticos de Marvel, la Black Widow de Johansson se sacrificó a sí misma para obtener la gema del alma necesaria para derrotar al titán loco Thanos en “Avengers: Endgame“. Durante una entrevista con Jimmy Fallon para promocionar “Jojo Rabbit“, de Taika Waititi, la protagonista de “Perdidos en Tokio” habló sobre su rol en Marvel.

Mientras muchos especulan sobre varias maneras de que el personaje de la actriz siga vivo en el universo cinematográfico de Marvel, Johansson aseguró que Black Widow está muerta. “Honestamente, me trajo el cierre que necesitaba, porque después de ese último Endgame fui aniquilada emocional y literalmente. Hay muy pocas cosas ciertas, pero definitivamente, la muerte es bastante segura”, aseguró la intérprete.

“Pero, la gente definitivamente no lo cree y ha tratado de convencerme de que mi personaje no murió. Puede ser, Natasha existía en un universo alternativo. Pero no, la muerte es la última cosa”, dijo la actriz para confirmar una de las sorpresas más tristes que dejó la última gran aventura de los Vengadores en la pantalla grande.

En mayo de 2020, Johansson se presentará por última vez como Black Widow en el cine. Cate Shortland es la encargada de dirigir el film que también estará protagonizado por Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, entre otras estrellas. La cinta representará el primer gran vistazo a la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel.

El Intransigente