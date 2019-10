Zaira Nara apuntó contra Maxi López: “¡Machista! ¡Desubicado!”

En el mundo del espectáculo todo se sabe. En este caso, una polémica se reavivó luego de las polémicas declaraciones de nada más y nada menos que de Maxi López. El futbolista causó gran revuelo desde Italia al publicar un mensaje que no pasó desapercibido. El ex de Wanda Nara usó la irónía y se refirió a la madre de sus hijos y de Mauro Icardi, actual esposo de la blonda y examigo del rubio.

Vale recordar que El Intransigente publicó con anterioridad que una cuenta italiana fue la que viralizó las palabras del ex de Wanda. Las declaraciones de López se dieron en el marco de una entrevista para “El que abandona no tiene premio” por FM Club Octubre. En el ciclo, el rubio no se calló nada y respondió una picante pregunta: ¿perdonó a Icardi”.

“Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese; lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”, sostuvo el delantero de Crotone, equipo que milita en la Serie B de Italia.

Como si fuera poco, la página local citó otra impactante frase de Maximiliano: “Además de perdonar, agradezco que se haya llevado a W…”, lanzó son filtros el deportista al hacer referencias a la mayor de las Nara, con quien tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto. Recordemos que luego de la escandalosa separación por un tercero en discordia, Mauro, parece que el mediático dejó atrás las diferencias y está decidido en iniciar una nuevo vida.

Los dichos del delantero llegaron a los oídos de la menor de las Nara, quien estaba repasando las novedades de la farándula y no dejó pasar la oportunidad para repudiar el gesto de su excuñado. En “Morfi, todos a la mesa”, Zaira fue filosa. “Es muy desubicado. Hay 11 mil machistas (en referencia a los me gusta que recibió el comentario) es algo muy machista, más allá que lo haya puesto él, es algo que yo ya lo he escuchado. No somos un objeto”, arremetió muy enojada, mientras sus compañeros apoyaban su postura.

