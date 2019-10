Agredieron a Roberto Navarro a la salida de la radio

En el día de su cumpleaños número 60 Roberto Navarro fue agredido por tres personas a la salida de la radio. Los jóvenes lo golpearon mientras el conductor caminaba hacia su auto. “Hay un clima de odio que se está generando en estos días. Me estaban esperando tres tipos de unos veintipico de años. Uno me pasó por atrás y me empujó sobre los otros dos. Me di cuenta que venía el empujón e intenté esquivarlo y le pegué. Seguí caminando hasta el auto, entré y se me pararon adelante del auto. Me dijeron que ya sabían dónde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme. Me vinieron a pegar, a querer entrar al auto Quedé nervioso. Hay un lugar donde deben estar los límites”, explicó el periodista en una entrevista.

En su cuenta de Twitter, Navarro escribió: “Hoy, luego de un hermoso programa, salí de la radio y me esperaban tres muchachos para agredirme. Me insultaron y empujaron. Me defendí, como corresponde. Este es el odio que está inculcando Macri.”

msn