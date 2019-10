Aparecieron 6 de los 8 cuadernos “de la corrupción”

El periodista Diego Cabot recibió, de un informante anónima, una bolsa blanca con 6 cuadernos que pertenecen a la “Causa de los Cuadernos de la Corrupción”, que se inició en agosto del año pasado. Estos manuscritos pertenecerían al chofer Oscar Centeno y serían un registro de las visitas del funcionario Roberto Baratta a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos.

“Era un día de trabajo normal, cuando recibí una llamada y preguntaron si podía recibir documentación”, arrancó Cabot. “A media tarde me volvieron a llamar y me consultaron dónde estaba”, continuó el periodista de La Nación. “En ese momento no sabía de qué se trataba”, explicó Diego Cabot. “Me citaron en una esquina [del barrio de Núñez] y esperé durante cuarenta minutos”, dijo el periodista.

Y agregó: “Luego de un rato recibí otra llamada y me dijeron el lugar exacto en el que estaban [esta persona]”. “En ese lugar me encontré con una persona que no conocía”, continuó Diego Cabot. “Debe haber tenido unos 60 años, con una altura de 1,60 metros”, describió el periodista a este informante. “Me dio una bolsa blanca y se fue. No duró más de 30 segundos el encuentro”, contó Cabot en LN+.

En horas del mediodía, el periodista entregó los seis cuadernos que recibió por parte de un anónimo en el día de ayer al fiscal Carlos Stornelli. Siempre de acuerdo al diario, el propio fiscal confirmó la autenticidad de los seis ejemplares. En un primer momento, Oscar Centeno mencionó que los había quemada, pero, como señaló el mismo Cabot, “nunca le creyó”.

La aparición de los ejemplares provocó mucha especulación en las redes sociales. En editorial, Diego Cabot se pregunta por qué el informante eligió este momento el material. “Cuatro días antes de las elecciones presidenciales, en las que Cristina Kirchner integra la fórmula favorita en los pronósticos”, escribe el periodista en La Nación y asegura que se debe “poner como inicio de cualquier análisis”.

