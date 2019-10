Con Cristina, Kicillof cerró su campaña en La Plata

Con la presencia de la senadora y candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró este miércoles su campaña en la ciudad de La Plata.

La ex mandataria fue la primera en tomar la palabra y comenzó su discurso con una referencia al estallido social que atraviesa Chile. “Mucha solidaridad con el pueblo chileno”, pidió Fernández de Kirchner quien también aprovechó para chicanear, sin nombrarla, a Cecilia Morel, la esposa del presidente chileno Sebastián Piñera, que ayer se refirió a las movilizaciones como “una invasión alienígena”.

“Le pido a los argentinos y argentinas que hagamos un inmenso esfuerzo por abrir nuestras cabezas y corazones, para entender que esto que nos quieren vender como modelo de sociedad, donde se quiebran los lazos de solidaridad, terminan como terminan. Sino, miren lo que está pasando hoy allí”, sostuvo durante el acto del que también participaron la intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora, Verónica Magario, y la candidata de intendenta de La Plata, Florencia Saintout.

“Tengamos todos y todas la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo. No va a haber sociedad segura, ni felicidad para nadie sino reparamos en lo que le está pasando al de al lado”, continuó.

Sobre el final, la senadora reiteró su respaldo a su exministro de Economía. “Confío en ellos para que tomen la posta de una dirigencia que lleva muchos años debatiendo, discutiendo, participando y también peleando”, sostuvo y cerró: “Tenemos derechos a ser felices”.

A su turno, Kicillof habló de la campaña y aseguró que “se trató de recorrer y compartir, de tender puentes, dar abrazos y cerrar esa maldita grieta que querían crear”.

“Han sido cuatro años de muchísimo sufrimiento. De persecución para muchos, de castigos, de culpabilizar a las víctimas. Se ha perdido mucho, pero lo que tenemos que hacer es no perder la oportunidad de reflexionar y aprender de lo que pasó”, expresó el candidato a gobernador.

“Nos trataron de hacer creer que la economía iba mal por no haber votado al oficialismo. Pero es exactamente al revés: porque la economía iba mal, nuestra sociedad no dijo ‘que se vayan todos’, dijo ‘voto al Frente de Todos’”, agregó.

“Después empezó esa recorrida gritando que ‘Sí se puede’. Volvieron las promesas de crear trabajo, como si estuviéramos en 2015 de nuevo. Pero hay que recordarles lo que hicieron. No se puede sacar el salario, el trabajo, atacar a maestros, abandonar la infraestructura de las escuelas, culpar a las víctimas del ajuste”.

“Hoy lo que sabemos es que han dejado una provincia arrasada. Han endeudado a la provincia a una tasa enorme en dólares y a corto plazo. Se cerraron 3300 pymes industriales, 9000 comercios 1.7 millones de personas cayeron bajo de la línea de pobreza”, describió.

Y concluyó: “Venimos a reparar lo que rompieron otros,a recuperar los derechos que sacaron, a acompañar a los que sufren y a hacer una Provincia más justa e inclusiva”.

