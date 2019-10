Lo que dijo la madre de Maluma sobre Natalia Barulich, la novia del cantante

En los últimos días mucho se ha dicho sobre la relación de Maluma y Natalia Barulich, la modelo que conoció durante el rodaje del vieoclip oficial de “Felices los 4”. No obstante, Marlli Arias, la madre del cantante colombiano recientemente rompió el silencio para referirse al romance que han sabido sostener Maluma y la hermosa modelo.

Pero, ¿qué fue lo que dijo? Al ser consultada en el programa Suelta la Sopa sobre si le gustaba Natalia Barulich como novia de su hijo ella contestó sin vacilar “sí, mucho”, pero otra fue la historia cuando en la conversación salió a relucir el tema de un posible casamiento. “Están muy chiquitos. No lo case todavía”, agregó la madre de Maluma.

Y además, Arias hizo público su deseo de que el reggaetonero la convierta pronto en abuela. “¡Me moriría! ¡Amo los niños! Me encantaría, pero no es el momento todavía, creo”, sostuvo. Recordemos que en el pasado, Maluma y Natalia han dicho que no tienen por el momento planes de boda ni tener hijos pues se encuentran viviendo una de las mejores etapas de sus vidas tanto personales como profesionales.

Maluma y Natali Barulich llevan más de dos años de noviazgo y aunque casi no interactúan el uno con el otro en las redes sociales, hace algunos meses la modelo despertó los rumores de embarazo al enviarle vía Instagram una felicitación a su novio por el Día del Padre. Ese día ella “aprovechó” para compartir una foto donde ambos se dan un beso apasionado. Pero lo que llamó la atención fue el mensaje que acompañó la foto: “Feliz Día del padre, papacito”, mientras que Maluma contestó con un “oh shit”.

Y aunque hubo una gran cantidad de fans de la pareja que daba por cierto la posibilidad de que un bebito esté en camino, otros llamaban a la calma alegando que solo se trató de un post juguetón. Cabe destacar que la expresión “papacito” es usada en varios países de América Latina para hacer notar que el hombre tiene un buen físico.

El Intransigente