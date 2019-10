Miley Cyrus desafía la censura de Instagram con una remera que deja ver sus pezones

La cantante subió a su red social unas fotos con una musculosa que deja transparentar su pecho y volvió locos a sus seguidores. Dice que se está volviendo “cada día más simple”. Mirá.

Las famosas hoy viven posteando fotos que desafían la censura de Instagram, y esta vez fue la cantante Miley Cyrus quien lo hizo pero sin pasar la línea de lo prohibido en la red social. La cantante publicó una serie de fotos donde se la ve muy sexy y que dejaron fascinados a sus millones de seguidores.

“Me estoy volviendo más simple cada día. Lo único que mi nuevo yo ama más que un selfie, es una oportunidad más”, posteó Miley junto a sus comentadas fotos.

La ex chica Disney, quien está luce una remera blanca sin corpiño que deja traslucir sus pezones. Muchos usuarios pensaron que las imágenes podrían ser censuradas por la red social.

En lo que a su vida amorosa respecta, recordemos que Miley Cyrus dio un duro golpe contra su aún marido Liam Hemsworth durante una transmisión en vivo de Instagram el domingo por la noche. La cantante de 26 años dijo que su ex de 29 años, y sus otras antiguas parejas no eran buenas personas y pensó que tenía que ser gay porque pensaba que “todos los chicos eran malvados”.

Cyrus anunció su divorcio el pasado 11 de agosto en un comunicado en el que pedía privacidad para su decisión y su intención de mantener una buena relación con Hemsworth. Pero, menos de tres meses después, la actriz salió a decir que “no es una buena persona” y ofreció detalles de su vida privada.

“Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rinden. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos”. Durante la retransmisión, que se realizó desde Sídney, la pareja contó que ya viven juntos.

Ese comentario resultó ofensivo para parte de la comunidad LGBT. “Miley esto no funciona así. Las mujeres no se hacen homosexuales solo porque hayan tenido una ‘mala experiencia con los hombres’. No uses a a la comunidad gay como un espacio intermedio solo porque tú no hayas podido encontrar un novio. La gente no termina siendo gay solo porque se rindieron ante el hecho de enamorarse de un chico. Esto resulta insultante”, le escribió una seguidora.

