La Justicia asegura que recibió seis de los cuadernos originales del chofer Oscar Centeno

Seis de los ocho cuadernos de las coimas que escribió el chofer Oscar Caenteno habrían aparecido en las últimas horas. El periodista de La Nación Diego Cabot, quien en 2018 reveló el contenido de los escritos de Centeno, señaló que le dieron seis cuadernos originales que son similares a los aportados a la justicia el año pasado.

El periodista se los entregó al fiscal del Caso Cuadernos, Carlos Stornelli esta tarde en el quinto piso de los Tribunales. Junto con los cuadernos que para fuentes judiciales serían los originales que escribió Centeno, se entregaron dos CD con las filmaciones que hacía el chofer de Roberto Baratta, receptor de bolsos con coimas y segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Cuando declaró como arrepentido Centeno dijo tener los originales. Y luego que no los tenía y los había quemado. Su declaración entonces fue un tanto imprecisa. Pero como reconoció a las copias de sus escritos como propias, y además aportó más datos, no hubo dudas sobre las anotaciones. Es que la investigación que hicieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli corroboró hechos que Centeno había anotado en su “bitácora de la corrupción”. Lo escaneado por Cabot fue validado con pruebas independientes en el expediente y por el testimonio de ex funcionarios y empresarios que declararon como arrepentidos.

Los procesamientos dictados por Bonadio para ex funcionarios kirchneristas (entre ellos la ex presidente Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, etc) y empresarios fueron confirmados por la Cámara Federal. El expediente original del Caso Cuadernos ya fue enviado a un Tribunal Oral Federal para que inicie el juicio oral y público.

Desde el kirchnerismo se intentó menospreciar el contenido de las anotaciones de Centeno y hablaron de las fotocopias. Si se corroborara que los aportados por Cabot en las últimas horas fueran los originales, no cambiaría demasiado el resultado de la investigación judicial. El contenido de los escritos que fueron escaneados por el diario La Nación fue validado tanto por el juez como por la Cámara Federal que confirmó los procesamientos de los imputados.

La causa de los cuadernos se hizo pública en agosto de 2018 cuando el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, aseguró haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que aseguró haber quemado.

Centeno se transformó en el primer imputado colaborador o “arrepentido” de la causa, tras lo cual lo siguió un grupo importante de empresarios y ex funcionarios. La lista de “arrepentidos” ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo superó las 30 personas, entre ellas el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido también por enriquecimiento ilícito); el ex funcionario Claudio Uberti; el financista Ernesto Clarens y un grupo importante de empresarios como ser Angelo Calcaterra (ex de IECSA), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, entre otros.

A partir de allí hubo una gran cantidad de procesados, 31 arrepentidos cuyos dichos ya fueron verificados por el juez al hacer medidas de prueba que constataron sus confesiones y, luego de un año, fueron recuperando muchos de ellos la libertad. Continúan detenidos los ex funcionarios Julio De Vido, Uberti, López y Roberto Baratta.

Esa es la causa central a partir de la cual se desprendieron otras como la de lavado de dinero del fallecido Muñoz, quien producto de ese sistema de recaudación se lo acusa de inversiones de origen sospechoso por USD 70 millones en los Estados Unidos en la compra de departamentos e inmuebles.

En total, Bonadio envió a 53 imputados a juicio por la trama central de cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido ex secretario Muñoz, y 6 por los subsidios ferroviarios por los cuales presuntamente se pagaron sobornos.

En tanto, fueron sobreseídos Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, quienes habían sido imputados por supuestamente haber recibido dinero para el financiamiento de la campaña.

