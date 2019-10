Lady Di guardó por años un oscuro secreto y ahora fue revelado en un documental

Mediante el documental titulado “La madrastra ‘malvada’ de la princesa Diana”, se reveló un oscuro secreto de Lady Di que guardó por años, o al menos eso trató de hacerlo. Pero una de las protagonistas de dicho documental es Sue Howe, exasistente de Raine Spencer, esposa del padre de Diana. De acuerdo a su versión, ambas damas tenían opiniones encontradas y constantemente lidiaban con roces durante su convivencia.

Incluso, su declaración más álgida fue cuando confesó que la duquesa se molestó con la mujer hasta al punto que la tiró por las escaleras. Por otro lado, Howe narró durante el documental, que fue estrenado este lunes 21 en el Smithsonian Channel: lo siguiente: “Estaba muy lastimada y terriblemente molesta”. Al tiempo que destacó que la pelea entre ambas mujeres se registró en el año 1989, fecha en la que Diana residía en Althorp, Northamptonshire, Inglaterra, que era su anterior hogar poco antes de mudarse al Palacio de Kensington junto al Príncipe de Gales.

Sin embargo, otro hecho curioso que contó Sue Howe, es que desde que Raine y John Spencer, el padre de Diana, se casaron en el año 1975 la relación entre ambas se volvió tormentosa. A su vez, Penny Junior, el biógrafo real de la familia también admitió que tanto Lady Di como sus hermanos, apodaron a su madrastra como “Acid Raine”, esto se debió a que los trataba rudamente.

Una de las situaciones más comentadas por Howe en el docuemental fue que Raine hizo cambios en la residencia sin consultarles y esto molestó mucho a Diana. “Raine no era sensible sobre la forma en cómo manejaba sus asuntos, como cambiar la forma en la que lucía Althorp (su hogar), porque no tenía ningún vínculo sentimental con el inmueble”, expresó Penny Junior.

Ahora bien, otra de las personalidades que también hizo alusión a la vida de Diana de Gales, fue el cantante británico Elton John pero con una realidad distinta. A juicio del músico, Lady Di era un ejemplo de elegancia e indiscreción, dotada de una evidente facilidad para el contacto social. A su vez, el británico recordó la fecha que se conocieron aquel año de 1981 cuando el príncipe Andrew cumplió sus 21 años.

El Intransigente