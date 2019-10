“Maremoto” de denuncias por violencia policial en Chile

Ymay Ortiz, jefa de Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, declaró que en el actual estado de excepción en Chile, decretado por el estallido social y que rige desde el viernes, se ha producido un “maremoto” de denuncias de violaciones a los derechos humanos por la acción policial.

“Esto ha sido como un maremoto respecto del impacto de denuncias que estamos recibiendo”, dijo, en diálogo con Radio Cooperativa, “Nos impacta muchísimo esta situación de emergencia en este tipo de causas y sin duda a mí lo que me toca asesorar a las fiscalías regionales y al fiscal nacional tiene que ver con violencia institucional que ha aumentado muchísimo”, añadió.

También Ortiz confirmó que han tenido dificultades para tener un catastro oficial porque “las denuncias llegan por distintas vías”, además de las complicaciones para poder distinguir cuando están frente a un delito común o frente a apremios ilegítimos, torturas o violencia de género.

Por ese motivo, llamó a las víctimas de violencia institucional a denunciar y a guardar las evidencias para comprobar.

“Si no denunciaron ahora también lo pueden hacer después, lo relevante es que resguarden la evidencia. Si tienen un video que puedan guardarlo en un soporte que no se vaya a borrar. Si tienen evidencias como vestiduras rasgadas, también guardarla y hacerla llegar a la Fiscalía”, recomendó.

En las últimas horas, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó a Carabineros de la 43° Comisaría de Peñalolén -sector popular al sur oriente de la capital- la prohibición de acercarse a cuatro detenidos, tres adultos y un adolescente de 14 años.

La inédita medida se adoptó invocando el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, consignó radio Bío Bío.

La decisión de los jueces Eduardo Gallardo y Valeria Vargas se da en el contexto de la presentación de dos querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

De acuerdo con los antecedentes de la institución, las personas estuvieron detenidas y “maniatadas a una estructura metálica de antena de recinto policial, dejándolas colgadas de las esposas”.

La denuncia se hizo la madrugada del lunes 21 de octubre. Entretanto, el presidente chileno, Sebastián Piñera ,hizo una positiva evaluación del orden público en el país durante las últimas horas y anunció la intención de levantar el estado de emergencia. “La intención nuestra es avanzar con la mayor fuerza, pero también con prudencia en la normalización para poder terminar con los toques de queda y levantar el estado de emergencia”, aseveró.

En ese contexto, en el Congreso comienza la discusión en particular del controvertido proyecto de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas patrocinado por Camila Vallejo, diputada comunista y exdirigente estudiantil que encabezó las multitudinarias protestas de 2011, en el primer gobierno de Piñera.

