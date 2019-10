“¡No está bueno meter todo en la misma bolsa! Paz” ¡Lali Espósito se metió en la polémica del momento!

Cada vez más, las figuras del mundo del espectáculo se animan a dar sus opiniones políticas, apoyando a uno u otro candidato, de hecho, los últimos días, como consecuencia de los gravísimos conflictos que se están viviendo en Chile, nuestro país vecino, tres grandes diosas salieron a opinar sobre el tema y fueron contundentes aunque, por hablar, recibieron fuertes cuestionamientos del público.

La primera fue Lali Espósito, que no dudó en usar su cuenta de Instagram para lanzar su opinión. “Quiero expresar el espanto, el horror y la tristeza que siento por lo que está pasando con el pueblo chileno”, expresó la actriz. Rápidamente, varios cibernautas le recriminaron no haber tenido la misma actitud durante los disturbios en Venezuela, lo que provocó la furia de la carismática morocha.

“Ni izquierda ni derecha ni NADA!! Me refiero al horror que viven los INOCENTES y PACÍFICOS en CHILE! La familia de amigos míos y amigos de amigos…gente bien intencionada y civilizada que quiere manifestarse y está sufriendo así! No quieran cambiar mis dichos ni politizarlos porque lo ÚNICO de lo que hablo es de la violencia y el horror contra la gente que quiere PAZ que es mucha! No está bueno meter todo en la misma bolsa! PAZ chile! Todo mi cariño” (sic), declaró la actriz.

Posteriormente, quien se sumó a la discusión fue la China Suárez. “Este es un mensaje para toda la gente de Chile, sé por lo que están pasando, es un espanto. Es un horror la violencia y cómo están reprimiendo a una manifestación pacífica. Y quería decirles que cuenten conmigo y con mis redes para publicar lo que necesiten que sea publicado y que sea visto. Les mando un abrazo y mucha fuerza” (sic), escribió la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

Finalmente, pero ya con un tono mucho más critico y aprovechando la ocasión para cuestionar a Mauricio Macri, Luciana Salazar también habló sobre el tema en su cuenta de Twitter: “El grave conflicto chileno se explica en la implementacion de un modelo economico y social que es efectivo en la estabilidad macroeconomica, pero inefectivo en la redistribucion de la riqueza y la inclusion social. Ojo a los admiradores de este modelo excluyente en Argentina” (sic).

Uno de los cibernautas, disgustado por sus palabras, le respondió con varias frases que rápidamente se viralizaron: “No sé quién te asesora , pero estás muy lejos de la realidad del pueblo chileno, considera que el gobierno anterior fue de Bachelet , o sea es una continuidad, que Piñera tomo decisiones equivocadas es cierto , que el pueblo chileno tiene razón de protestar también” (sic).

