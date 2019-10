Buffon explicó su regreso a la Juve: “Decidí volver porque…”

Juventus es el amplio dominador de la Serie A. El elenco dirigido por Maurizio Sarri construyó una hegemonía en el fútbol italiano que le permitió tener el mejor plantel del fútbol de ese país. Por este motivo, Gianluigi Buffon, decidió volver a la Vecchia Signora luego de su fugaz paso por el Paris Saint Germain.

El golero del conjunto italiano explicó por qué decidió marcharse al PSG, luego de pasar más de una década en la Juventus. “Fui a París porque no podía rechazar la propuesta deportiva y económica que me hizo el PSG. Cuando te llama un club así a los cuarenta, también es un orgullo. Quería vivir una experiencia diferente y salir de mi zona de confort”, sentenció.

Por otro lado, hizo referencia a su decisión de regresar al conjunto italiano y sorprendió con su relato sobre cómo llegó a esa determinación. “Decidí regresar a la Juve una noche solo en París cuando me dije: ‘¿Qué haces aquí solo a los 41 años con tu familia en Italia?’. Cuando la Juve hizo una oferta que me pareció correcta la acepté de inmediato”, comentó Gigi.

El golero también se refirió a la posibilidad de retirarse. “En este momento estoy en una condición física y mental en la que me siento un jugador importante otra vez. No he considerado mi futuro pero también tengo la tranquilidad de poder evaluarme a mí mismo. Cuando me dé cuenta de que no puedo jugar como quiero, iré al club y le diré que se acabó”, manifestó.

Por último, destacó la importancia de la Vecchia Signora en Italia. “A la Juve le estaré agradecido toda mi vida. Si a los cuarenta tuve la oportunidad de ser tenido en cuenta por el PSG, es gracias a la Juve que he tenido la oportunidad de sufrir, trabajar y soñar. A la Juve le debo mucho como atleta”, concluyó Gianluigi Buffon.

El Intransigente