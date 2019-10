Elisa Carrió anticipó que renuncia a la política

“Seguramente el año que viene no estaré más en la política”. De buen humor y con tono pausado, Elisa Carrió pasó unos minutos por la reunión política convocada esta tarde en Casa Rosada por Mauricio Macri en la que aseguró que le comunicó al Presidente su decisión de retirarse de la política activa: “Me acabo de despedir”.

De esta manera, la líder de la Coalición Cívica aseguró que terminará de formalizar la decisión a partir de enero, cuando oficialice su renuncia a la banca -su mandato termina en 2021-, según confirmaron sus voceros.

“Hace años que quiero esto. Ese es mi sueño. Primero quería que (Macri) sea Marcelo T. de Alvear, y lo fue. Ahora mi causa es el humanismo global. Yo quiero pelar por la humanidad. Llamo a la unidad de todos los argentinos”, dijo “Lilita” en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. Antes, se fotografió con el jefe de Estado y su hijo Ignacio.

Agregó que le comunicará la decisión esta misma noche a sus principales colaboradores, en un encuentro pautado con la conducción de la CC en su nueva casa del distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz. Hasta allí llegarán por la noche, para cenar, la mesa nacional del partido y los legisladores nacionales.

En ese encuentro, la Coalición Cívica, uno de los tres partidos de la coalición de gobierno, empezará a definir la posición que adoptará a partir de diciembre, cuando el oficialismo pase a ser oposición. Hablan de una “construcción colectiva”. Después de que Macri ratificara este mediodía ante su gabinete su decisión de ser líder opositor. “Carrió está convencida de que el partido está muy fuerte, y que hay contrapesos en el Parlamento a partir de fin de año”, explicaron desde su entorno más próximo.

– ¿Apoyaría a Macri si decide ser el lider de la oposición?

Lo tienen que consultar con mi partido. Yo a partir de ahora no decido nada, quiero ser libre.

– ¿Eso está decidido? ¿Es una decisión tomada?

Sí, me retiro de la política activa. Esto significa que si hay una crisis yo no esté presente. Pero como ciudadana común. La banca mejor que la ocupen los más jóvenes. Yo ya no tengo nada que hacer en el parlamento. Mi agenda se agotó. Es preferible sostener desde afuera, hay que saber retirarse. Yo soy una persona que quiero vivir. Yo casi no viví para mi en 25 años.

