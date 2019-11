Baby Etchecopar “Le voy a meter una demanda a ver si aprende a callarse la boca”

Baby Etchecopar expresó su rechazo a Hebe de Bonafini, luego de que la titular de Madres de Plaza de Mayo planteara que el 40% del electorado que votó por la reelección de Mauricio Macri “son el cáncer permanente del país”. El conductor desvinculó al presidente electo Alberto Fernández por las declaraciones, que sí le atribuyó a su “jefa espiritual” y compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner.

“Sé que vos no Alberto, yo sé que estás muy preocupado, pero tu jefa espiritual manda a los cucos a ladrar. Manda a los Dady, a cada cabeza de playa, tiran lo de la Conadep, y después sale la sinvergüenza esta prófuga de la justicia, estafadora de los sueños compartidos y de la universidad de las madres sale a decir esto…”, afirmó el periodista en su editorial de Basta Baby, ciclo que conduce en A24. Luego, compartió las imágenes del discurso de Hebe de Bonafini.

“El cáncer permanente del país es usted“, sentenció Etchecopar, quien anticipó que va a denunciar la referente de los derechos humanos por sus dichos: “Voy a hacer un partido político pero no para entrar en política, los indignados con usted, y le voy a meter una causa penal porque me está culpando a mí de haber traído a los milicos, de haber causado las muertes, cuando en realidad creo fueron los Montoneros, Perón, el ERP”. Por ello, dijo que fundará “un club de los defensores del pueblo y de las instituciones democráticas, no de las dictaduras venezolanas”.

El conductor consideró que si Bonafini enfrentara problemas ante los tribunales quizá empezaría a ser más medida con sus declaraciones, que acostumbran a ser polémicas: “Me parece que el día que le llenemos la cabeza de causas penales y no de programas en canal siete, cuando tenga que ir a Comodoro Py todos los días, que cuando quieren dar lástima la llevan en sillas de ruedas, va a aprender a callarse la boca y a no decir tantas estupideces y no humillarnos tanto durante 30 años a todos los que no pertenecimos a la banda de delincuentes que andaban con un FAL secuestrando gente”, sostuvo.

Baby se dirigió luego a otros referentes de derechos humanos del país: “Quería decir esto nada más señora, a usted, a (Estela de) Carlotto y a (César Luis) Milani, y a los Schocklender, y a toda esa runfla de delincuentes que ahora vuelven a aparecer como renacuajos cuando hay sequía. Yo no voy a permitir que usted, que no tiene ningún mérito moral, me venga a decir a mí que fui partícipe del golpe, cáncer de la Patria. Así que le voy a meter una demanda mañana. Sé que no le van a hacer un carajo, como de costumbre, pero bueno”.

“Me gustaría que todos los argentinos empiecen a demandar. Todos los abogados penalistas de la Argentina que están en contra, le metan demandas en Tribunales y la cag***n a demandas, a ver si aprende a callarse la boca, porque a usted la edad no le da el privilegio de decir pelotudeces“, cerró.

Al principio de su exposición, el periodista comparó la unidad del peronismo del Frente de Todos con un comedero de una granja y que una vez cada uno obtenga lo que quiera va a empezar a ver hostilidades en los distintos sectores.

“Cuando tenía el comedero llenaba de comida y venían corriendo las gallinas, los perros, los gatos, algún gallo que andaba dando vueltas, la oveja, comían todos, pero después cuando estaban muy satisfechos porque ya se habían saciado se empezaban a pegar entre ellos. Entonces el gato se comía a la rata, el perro se comía al gato, la gallina se la comían todas… Cuando me preguntan qué está pasando en la política argentina, digo que este es un momento donde están todos en el comedero repartiendo la comida pero que va a llegar un momento en que cada uno se va a acordar, después de saciar sus intereses, de dónde viene (…). Cada uno va a querer hacer imperar su ideología y se van a empezar a cag***r a trompadas“, manifestó el conductor.

“Me gustaría es que no seamos nosotros partícipes necesarios de ese puterío, de ese conventillo, porque 12 años ya fuimos y en los ’70 fuimos fuimos como diez años más rehenes de una guerra que ni la causamos, ni la hicimos, ni la vivimos, ni nada”, expresó.

