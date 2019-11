Cuesta arriba: colegios, combustibles, autos, salarios, inflación y dólar

La economía se encuentra en un momento muy complicado, y con una transición política entre un gobierno saliente y otro entrante y en un marco de relativa tranquilidad, la cuestión cambiaria y financiera no deja de ser extremadamente sensible. En el medio de todo esto, los aumentos no paran de aparecer, ahora con un nuevo ajuste en los colegios privados, otro en los combustibles y retrocesos en las variables económicas.

En cuanto a la educación, se autorizó un incremento en las cuotas de los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires del 19 por ciento, una cifra muy elevada en un contexto de salarios congelados. Asimismo, a partir de hoy, se autorizó una suba de 5% en el precio de los combustibles que se suma al 4% que habían habilitado a mediados de septiembre. Asimismo, suben 6% los impuestos y entre 6% y 8% los biocombustibles.

Con el nuevo valor, el litro de nafta súper en YPF sube de $45,49 a $47,76, mientras que la Infinia pasa de $52,49 a $55,11. El litro de diésel, en tanto, pasa de $42,59 a $44,71 en el caso del D500, y de $49,84 a $52,33 el Infinia Diesel. El 13 de noviembre vence el congelamiento impuesto por Cambiemos, con lo cual desde el 14 las empresas podrán definir libremente los precios. Ya aplicaron un 5 y resta un 15 por ciento restante.

La agenda con todos los aumentos

Prepagas

El Gobierno autorizó una nueva suba en las cuotas desde el mes de diciembre del 12 por ciento, con lo cual el servicio tendrá un ajuste al 12 por ciento pero antes hay que añadirle otro 4% en noviembre.

Combustibles

A punto de finalizar el “congelamiento” del precio de los combustibles, no descartan que se establezca un incremento del 20% a mediados de noviembre pero en forma escalonada. Si bien las petroleras saben que ese es el valor que necesitan actualizar, aplicarlo de golpe es virtualmente imposible y habrá que esparcirlo en el tiempo.

Alimentos

Las nuevas listas de precios ya comenzaron a llegar a los supermercados, con lo cual en cuestión de días comenzarán a reflejarse en las góndolas. Hay actualizaciones del 10% pero también del 15% según el rubro. También se registran fuertes subas en los lácteos, carnes y pan. Pero atención, porque el alza en los combustibles también se trasladará al consumidor final en los alimentos.

Servicios públicos

No hay que olvidar el incremento en las tarifas del gas, que también fueron congelados por orden del Gobierno nacional, con lo cual desde enero se activará la tarifa plana luego de moderar la suba en los meses de mayor consumo durante el invierno. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya autorizó un incremento desde el 1 de enero del 25% en sus facturas en las tarifas de electricidad.

Telefonía móvil

Otro de los servicios en agenda. Por cuarta vez en el año, las tres principales compañías de telefonía móvil subirán sus tarifas a partir de mañana 1 de noviembre. En el caso de Movistar, un 24 por ciento promedio según el plan; Claro desde el lunes con subas del 11% promedio pero según el plan; Personal decidió esperar hasta el 21 de noviembre cuando aplique un ajuste del 13,5 por ciento.

