“El plan B de Macri era presentarse como candidato a la presidencia de Boca”

El periodista y titular del CELS Horacio Verbitsky ya había anticipado en su sitio El Cohete a la luna que el presidente Mauricio Macritiene la intención de regresar al mundo del fútbol y un mes después, pasadas las elecciones generales, reiteró esa afirmación. “Su plan B es Boca”, sostuvo. Asimismo, pronosticó cuál es el futuro político del actual mandatario después del 10 de diciembre.

En una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10, Verbitsky expresó su satisfacción por el triunfo de la oposición en las elecciones del domingo 27 de octubre: “Estoy muy contento que se termine este gobierno espantoso. Y la victoria del Frente de Todos me parece una gran noticia. Creo que Alberto Fernández es una persona absolutamente capacitada para desempeñarse. Las señales que está dando desde entonces son muy buenas, es un hombre bueno y decente, con experiencia en administración, conoce muy bien los entretelones del poder. Es el primer jefe de Gabinete que llega a la presidencia”.

Para el titular del CELS, el triunfo del Frente de Todos fue “nítido y categórico” y minimizó el desempeño de Juntos por el Cambio: “El hecho concreto es que no solo en Argentina, en Latinoamérica no hubo casos de presidentes que fallaran en su aspiración a la reelección”.

El periodista consideró que Alberto Fernández va a tener un panorama difícil y fácil a la vez a la hora de sentarse en el sillón de Rivadavia: “La situación económica es sumamente complicada, (Macri) ha desacomodado todo, ha hecho una modificación de precios relativos a favor de sus amigos, de socios y parientes. Ha dolarizado una parte significativa de la economía pero no los ingresos de la población. Y ha endeudado como nunca en la historia a la Argentina”. No obstante, será sencillo porque “el contraste con esta catástrofe va a ser tan grande que el alivio se va a sentir desde el primer día”.

Verbitsky aseveró que hay una “construcción publicitaria” con respecto a que Macri va a ser el jefe de la oposición siguiendo el ejemplo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que desde que dejó la Casa Rosada fue la principal figura opositora: “Él aspira a repetir eso. Le tomó el gusto al calor de la multitud, él que era más bien fóbico a esas cosas, en el último mes con las recorridas y se está preparando el 9 de diciembre algo parecido a lo que hizo Cristina”. El periodista cree que desde su espacio le van a dejar ejercer ese rol pero que luego “lo van a dejar correr en ese sentido pero le van a poner un límite cuando se empiece a tratar el tema de las candidaturas para la elección del 2021”.

En otro tramo de la entrevista, el periodista consideró que Macri tiene motivos para estar preocupado de cara a las causas que le van a surgir una vez deje de ser Presidente. Aún así precisó que no quiere que haya una “degradación de la justicia” como sucedió después de que Cristina dejara el poder y fuera acorralada por numerosas causas. “La línea Lorenzetti, Irurzun y Bonadio hay que limpiarla, cuando esté limpio, Macri tiene que responder unas cuantas cosas”, manifestó.

Cuando fue consultado por cuál es el futuro de Macri, Verbitsky indicó: “La campaña no fue para ganar la presidencia, sino para achicar la derrota con miras a fortalecer gobernaciones, intendencias y representación legislativa, y pensando también en su situación judicial futura, porque la estatua de la justicia de la Argentina no tiene la balanza sino un dedo levantado al aire para ver donde va el viento. Él pensaba que mientras mayor sea su resultado electoral más tranquilo podía estar después en tribunales. Pero estaba pensando ya en un plan B porque sabía que el plan A no iba a resultar. Y el plan B era presentarse como candidato a la presidencia de Boca”.

“Como ya no tiene el poder y como es ex presidente, me parece que la posibilidad de imponer a dedo un sucesor es más difícil, y en todo caso tendrá que arriesgar su capital como ex presidente de Boca personalmente”, agregó. En ese sentido, dijo que el jefe de Estado no es amante de la política, sino que lo que “lo que más le gusta es el fútbol y los negocios, eso es lo suyo”.

“Por suerte se va y vamos a empezar a tener un país más decente, menos desigual. Sin las atrocidades de discriminación, desprecio por el pobre, el humilde por el pueblo. Ese fue el sentido de la foto de Alberto recibiendo a Brian, ponerse la gorrita que es el manejo de los símbolos”, se despidió el titular del CELS.

