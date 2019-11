LLuvia de dólares y euros de Rusia

Rusia estuvo enviando sistemáticamente dólares y euros a Venezuela, como respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y para romper el bloqueo que Washington le impone a Caracas, según reportes de la prensa a partir de datos de una consultoría internacional.

Desde el Kremlin se enviaron 315 millones de dólares y euros en seis envíos separados desde mayo de 2018 hasta abril de 2019, según datos revisados por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, a partir de reportes de la consultora de comercio internacional ImportGenius, conocidos hoy.

La consultora indagó en los registros aduaneros rusos, material que obtiene a través de fuentes privadas. El efectivo proviene de prestamistas administrados por los gobiernos de los países y fue al banco de desarrollo de Venezuela, según esos registros.

Si bien el dinero podría tener origen en infinidad de cuestiones, como Venezuela repatriando efectivo en el extranjero o dividendos de una participación en un banco con sede en Moscú o ingresos por ventas de crudo u oro, la situación muestra una de las formas con las que la administración de Maduro ha tratado de eludir las agresivas sanciones financieras de Estados Unidos.

Los datos de ImportGenius, según lo reproducen medios de prensa de Buenos Aires y otros lugares de Latinoamérica, llegan hasta abril de 2019. Ese mes, se enviaron alrededor de 97 millones de dólares en notas en dos cargas del banco Evrofinance Mosnarbank con sede en Moscú al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Los envíos representan un salvavidas para el país sudamericano con acceso limitado al sistema financiero global por las duras sanciones de Estados Unidos, indicaron expertos en comercio y finanzas internacionales.

Esos envíos en efectivo (dólares o euros) proviene de entidades gestionadas por los gobiernos de los países y su destino fue el Bandes, según los registros.

En enero, se enviaron 100 millones de euros en billetes de 100 euros desde el prestamista estatal Gazprombank, que en ese momento tenía una participación en Evrofinance, uno de las principales entidades bancarias rusas. La misma entidad rusa envió 50 millones de dólares tan solo dos días antes, y se realizaron dos envíos separados de moneda no especificada por un total de 55 millones de dólares en mayo y julio del año pasado.

Un funcionario del gobierno venezolano, que pidió no ser identificado porque “el asunto es delicado”, confirmó que el país había recibido envíos en efectivo vinculados a Evrofinance, pero no quiso hacer más comentarios.

El gobierno de Maduro ha intentado mantener el acceso a la moneda fuerte a pesar de la feroz presión de Estados Unidos, que lo aísla de los sistemas financieros convencionales, mientras los principales bancos se niegan a hacer negocios con Venezuela.

Vanezuela, incluso, ha acudido a ventas secretas de oro para recaudar divisas, a la vez que estudia la posibilidad de usar criptomonedas o un sistema de pago global administrado por Rusia para envíos de dinero.

Bandes fue sancionado en marzo por Estados Unidos, que alegó que Maduro usa las cuentas de ese banco para mantener una cantidad sustancial de dinero en el extranjero, principalmente en Europa. Se denunció que el gobierno venezolano había comenzado a retirar fondos del banco central, trasladándolos a Bandes.

El año pasado, el gobierno de Maduro seleccionó a Evrofinance para manejar algunos pagos a sus proveedores, a quienes se instó a canalizar las transacciones internacionales a través del banco de Moscú.

ansa