Burlando: “Llevar a Darthés a Nicaragua sería como quitarle la vida”

Luego de que finalmente el juez que lleva la causa que inició Thelma Fardin en Nicaragua contra Juan Darthés por violación, dictara el pedido de captura internacional del actor, Fernando Burlando salió a expresar su preocupación por el proceso, y explicó la situación de su defendido.

“Ahora la Justicia brasilera seguramente reciba este pedido y tome alguna decisión pidiendo los pormenores de ese expediente y viendo si a un natural decide extraditarlo o no, yo lo veo bastante difícil”, aseguró en una entrevista con Crónica. “Está claro que estamos en una profunda contraposición intelectual con lo que ha hecho el juez, porque creemos que lo que corresponde es la captura a nivel nacional“, agregó.

En este sentido, Burlando expresó su malestar por el accionar judicial. “No confío en la Justicia de Nicaragua. La fiscalía no escatimó errores ni decisiones irregulares en este proceso, quisieron desde siempre una verdad en una situación guiada al mal feminismo. Llevar a Juan a un proceso en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida. La situación de Nicaragua no es una situación que garantice justicia ni equilibrio ni equidad”, lanzó contundente..

“Yo deseo un juicio justo en cualquier lado. Nicaragua es lo que menos uno puede desear por su situación política y jurídica”. dijo para culminar.

Antes, Sabrina Cartabia, abogada de Thelma, también había dado su parecer: “El juez pidió la orden de captura y esto se notifica a Interpol. Ahora pueden pasar dos cosas: Que lo salgan a buscar activamente, pero eso lo decide el estado de Brasil, o, si en algún momento sale del país, se activa la orden y lo capturan”, consignó la letrada en diálogo con Radio Perfil y agregó: “No creo que llegue a Nicaragua por el principio constitucional de Brasil sobre que no entrega a sus ciudadanos. Nicaragua ya hizo el pedido pero no creo que Brasil lo entregue“.

