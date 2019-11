EEUU elige contaminar

Estados Unidos notificó formalmente a la ONU su salida del acuerdo climático de París, y se convirtió así en el único país del mundo que no participa en el pacto, con lo que reverdeció la oleada de críticas de la comunidad internacional en su contra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lo hizo después de los primeros tres años de la firma, pero el proceso durará un año y finalizará el 4 de noviembre de 2020, el día después de las elecciones presidenciales.

Esto significa que la lucha contra el cambio climático se convertirá en uno de los temas principales de la campaña para la Casa Blanca y que, si el candidato demócrata gana, Estados Unidos podrá volver a firmar el acuerdo.

Unos 30 días serán suficientes para el nuevo presidente para dar marcha atrás. Así, ña decisión estará en manos de los votantes. El magnate, que ya ha desmantelado el “legado verde” de su predecesor, Barack Obama, sigue siendo al menos escéptico sobre la emergencia climática y sus causas, a pesar de los incendios ahora crónicos en California y la confirmación de que los últimos cinco años fueron los más calurosos. Trump también sigue convencido de que el acuerdo penaliza el crecimiento de la economía y el empleo en los Estados Unidos, mientras que otros países rivales como China e India no tienen los mismos compromisos que Obama había asumido para los Estados Unidos.

La primera respuesta a su determinación provino de los presidentes franceses, Emmanuel Macron, y del chino, Xi Jinping, quienes firmarán un documento conjunto sobre la “irreversibilidad” del acuerdo climático de París 2015 mañana en Pelín. “Lo Lamentamos y esto solo hace que la asociación franco-china sobre clima y biodiversidad sea aún más necesaria”, observó el Elíseo.

Las quejas también llegaron desde la Unión Europea, aunque, dijeron “para nosotros la liberación de uno de los principales socios no cambia nada, porque todos los demás siguen comprometidos”.

En ese sentido, “seguimos adelante con el trabajo para la Cop25” en Madrid, comentó la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva. “El acuerdo tiene bases sólidas y permanecerá”, añadió.

“Sus puertas permanecerán abiertas y esperamos que algún día Estados Unidos las abra de nuevo”, agregó.

El auspicio fue compartido en una nota conjunta por las ministras de ecología de España y de Chile, Teresa Ribera y Carolina Schmidt, en la víspera de la cumbre climática de la ONU en Madrid en diciembre, de los cuales Chile ocupa la presidencia.

Sin embargo, para Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, “la retirada de Estados Unidos comprometerá sustancialmente el acuerdo, porque es un país que está por delante de otras naciones en términos de emisiones. Es muy difícil hablar de un acuerdo climático sin la economía más grande del mundo”.

Mientras tanto, más de 11.000 investigadores de 153 países, lanzaron otra alarma en un estudio en la revista BioScience: la Tierra está en plena “emergencia climática” y el “sufrimiento humano” será inevitable sin cambios profundos y duraderos en las actividades recursos humanos que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático.

No hace mucho, los expertos de la ONU advirtieron que quedaba poco tiempo para revertir el curso: 12 años.

ansa