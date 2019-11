Miguel Ángel Pichetto: “El desafío es generar empleo de calidad”

Miguel Ángel Pichetto, ex compañero de fórmula del Presidente Mauricio Macri, habló sobre la derrota electoral del 27 de octubre, reivindicó el liderazgo de Macri como jefe de la oposición, y se refirió al futuro del país y a los sectores más vulnerables: “No hay que hacer apología de los movimientos sociales, sino poner en marcha la economía y generar empleo de calidad, no con el relato del hambre y la pobreza”, sostuvo.

Para Pichetto, “el plan del hambre” del que habló el presidente electo, Alberto Fernández, “es una exageración de la Argentina”, y apuntó además a “algunos sectores del episcopado que jugaron a la política”. “Hay que resolverlo, ahora el hambre me parece que se exagera en la Argentina”, dijo el dirigente político en Desde el llano, que se emite por TN.

“El desafío no es la apología de los movimientos sociales, sino poner en marcha la economía y generar empleo de calidad, no con el relato del hambre y la pobreza. Hablar tanto de la pobreza en la argentina debe ser algo de la tradición católica”, consideró Pichetto. Y cuestionó: “Si no generamos empleo, ¿vamos a hacer un país de planes?”.

Sobre los resultados del 27 de octubre, que marcaron el triunfo para el Frente de Todos, dijo que “a la derrota la tomó con serenidad”. “Tuvimos siempre un optimismo hasta el último minuto. Los encuestadores no alcanzan a percibir lo que sucede en la sociedad, y después lo explican con el diario del lunes. Decían que no había posibilidad de recuperación, y yo que acompañé al presidente veía otro proceso”, dijo al referirse al 40% que obtuvo el jefe de Estado, frente a los 32 puntos que logró en las primarias.

“Fue una gran elección, el pueblo puso equilibrio en el resultado. Macri ha demostrado que tiene orgullo y amor propio, dio una pelea en la adversidad. Hizo política con la gente y se ha ganado el lugar: es el líder de la oposición. Ese 40% son más de 10 millones de votos, eso no se puede subestimar”, dijo el senador. Y agregó: “Es imprescindible entrar en otro proceso, que es el del diálogo. Fue un cambio cultural fenomenal cómo el Presidente asumió la derrota y se reunió con Alberto Fernández”.

Consultado por la tensión con Brasil luego de que Jair Bolsonaro dijera que los argentinos “votaron mal” y su hijo criticara a Estanislao Fernández, consideró que “hay que respetar a Bolsonaro y a Brasil, y Bolsonaro tienen que respetar lo que votó el pueblo argentino”. Pichetto pidió “mantener ese vínculo, que es muy importante”.

“No sé por qué Kicillof opina sobre temas nacionales si el fue elegido en el territorio bonaerense”

Entre las críticas, apuntó contra Axel Kicillof por referirse al legado de los cuatro años del macrismo como “tierra arrasada”. “Había un escenario montado para decir que la economía que deja este Gobierno es tierra arrasada, como dijo Kicillof, que no sé por qué opina sobre temas nacionales si el fue elegido en el territorio bonaerense. Las condiciones son mucho mejores que en 2015, ha habido inversiones realmente muy importantes”, argumentó Pichetto.

Por último, consultado por su futuro político, reafirmó su pertenencia con el actual oficialismo. “Me voy a quedar en Juntos por el Cambio, no soy un papel que vuela en el viento. Voy a trabajar con esta propuesta”, dijo.

msn