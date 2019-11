Shakira en el Super Bowl

La cantante colombiana Shakira aseguró que la presentación que hará junto a Jennifer López en el Super Bowl, la gran final del football estadounidense, “supone una gran responsabilidad” para ambas porque tendrán que “representar a la cultura latina”.

“Para mi supone una gran responsabilidad porque ambas tenemos que ir ahí esa noche a representar nuestra cultura latina, a nuestra comunidad, a los latinos que viven en Estados Unidos y los latinos que han nacido fuera de los Estados Unidos”, precisó la cantante al canal de televisión RCN.

Desde Barcelona, durante el lanzamiento del documental que recogió su regreso a los escenario, tras los problemas de salud que experimentó, la barranquillera afirmó que la noche del Super Bowl será de “celebración” para los latinos.

“Es importante que se reconozca la fuerza vital que significa la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos; ese motor que son para la economía y para la sociedad estadounidense y creo que es bien merecido que esa noche sea de celebración de nuestra cultura”, agregó.

Recordó que pasó por momentos difíciles cuando fue diagnosticada con una enfermedad en sus cuerdas vocales que la tuvo al borde del retiro y de allí la felicidad que sintió al poder regresar a los escenarios a cantar.

Producto de toda esa experiencia y del reencuentro con sus seguidores se grabó un filme del “Dorado World Tour” del año anterior y que se proyectará a partir del 13 de noviembre en salas de cine de 60 país.

“El documental es un homenaje a mi público”, apuntó la cantante del “Waca waca” y esposa del futbolista Gerald Piqué del Club Barcelona, con quien tiene dos hijos.

“Fueron momentos de duda, momentos en lo que creí que jamás volvería a cantar”, puesto que “los médicos me decían que me tenía que someter a una cirugía” riesgosa y “cuando todo parecía imposible me recupero” y de paso “recuperé la alegría y las ganas”, relató la artista.

Shakira también habló sobre su país y dijo sentirse “orgullosa” de los “talentos” musicales que en la actualidad están “cambiando los paradigmas, yendo contra todos los preconceptos que existían en contra nuestra”. Rememoró sin amargura los difíciles momentos en los albores de su carrera en Barranquilla, cuando no existía una escena musical dedicada al pop, pues la música en los años 90 era dominada por los ritmos tropicales y bailables, a los que debió enfrentar con su talento.

Se refirió además a la educación, un tema que está en el centro de sus propósitos e iniciativas, al asegurar que “en un país como el nuestro (Colombia, NDR), en donde queremos y buscamos una paz que sea sostenible y duradera, tenemos que pensar en la educación y en los niños como nuestro foco principal, ahí tenemos que invertir”.

A través de su Fundación Pies Descalzos, la cantante ha gestionado la construcción y puesta en funcionamiento de cinco megacolegios y dos más que están en edificación, a los que asisten unos siete mil niños de zonas pobres del norte de Colombia, quienes reciben educación gratuita de primera calidad, además de alimentación.

“Lo que yo he visto con el poder que tiene de transformación la educación es increíble y alentador, porque cuando se lleva una escuela a zonas remotas todo se empieza a transformar”, añadió la cantante y compositora.

ansa