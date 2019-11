Victoria Donda: “El aborto podría ser legal en 2020”

La diputada nacional Victoria Donda, consideró este martes que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) podría llegar a aprobarse en el 2020 y ponderó la “mirada a favor de la legalización del aborto”, del presidente electo Alberto Fernández.

“Tenemos un proyecto en estado parlamentario y en condiciones de ser tratado”, expresó la referente del Frente de Todos, aunque lamentó la falta de actividad parlamentaria. “El Congreso está freezado”, sentenció.

Entrevistada por la periodista María Laura Santillán en radio Nacional, Donda celebró que Fernández tomara su idea de crear un Ministerio de la Mujer. “Me pone muy orgullosa que se haya tomado nuestra iniciativa. Todavía no tenemos la confirmación del Presidente electo”, respondió ante la insistencia de la entrevistadora para que confirme si será designada al frente de esa cartera.

La diputada, criticó además la subejecución presupuestaria del Instituto Nacional de las Mujeres que dirige Fabiana Tuñez y declaró que el organismo “se convirtió casi en una ONG”. “Convirtieron el Consejo en un Instituto, y a las chicas de la línea 144 las tienen trabajando sin ningún tipo de contención. Necesitamos tener una mirada diferente en esos temas”, sostuvo.

En este punto, Donda exhortó a que las políticas de igualdad y diversidad se conviertan en políticas de Estado y no dependan de “gestos espasmódicos” de los líderes políticos.

Al ser consultada sobre el concepto de “Conadep del periodismo” acuñado por el actor y humorista Dady Brieva, consideró que “lo que no tiene que existir más son algunas prácticas”, y fue contundente para el caso de las noticias falsas o fake news. “Eso es otra cosa y hay que regularlo”, sostuvo.

“Uno tiene el derecho y la capacidad para cambiar el canal o la radio que no te gusta o dejar de leer el diario que no coincide con tu pensamiento, pero lo que nunca puede suceder en una sociedad democrática es que se apaguen las voces que no nos gustan, porque son las que nos hacen pensar”, destacó.

Ante la consulta sobre su relación con ‘el kirchnerismo’, dijo: “Yo fui muy crítica, algunas críticas las mantengo, otras creo que me equivoqué. Todos nos equivocamos, todos cambiamos. Confío en el hombre que hoy es el Presidente electo, que en el 2008 se fue del gobierno criticando algunos de sus rasgos autoritarios”. Y concluyó: “Los hechos son más importantes que las palabras, tener el Presidente electo sentado en un estudio de TN es importante”.

