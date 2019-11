Disparatada idea antiecológica en EEUU

Una propuesta oficial presentada ante el gobierno de Donald Trump para que se permitan los clásicos “food trucks”, servicio de Wi-Fi y entregas de Amazon en los campamentos áreas preservadas, fue repudiada por algunos visitantes en el Parque Nacional Yosemite, en California.

La propuesta llega en momentos en que el Departamento del Interior está considerando las recomendaciones de un comité asesor para modernizar y privatizar el funcionamiento de los campamentos, incluida la incorporación de agua corriente, alquiler de carpas y cabañas y sitios de recreación familiar en algunos parques.

Las propuestas fueron presentadas el mes pasado y todavía no se han tomado decisiones al respecto, dijo un funcionario del Servicio de Parques Nacionales.

“Básicamente estamos sugiriendo que sería una forma de mejorar las experiencias generales de campamento”, expresó Derrick Crandall, vicepresidente del Comité Asesor de Recreación al Aire Libre.

“¿Estamos hablando de cobrar más a las personas mediante los parques nacionales a través de esto? En absoluto”, continuó a Los Angeles Times. “Nuestras recomendaciones permitirían a las personas optar por costos adicionales si quieren, por ejemplo, entregas de Amazon en un campamento en particular”.

Algunos visitantes del Parque Nacional Yosemite en California le dijeron a NBC News esta semana que no creen que, servicios como el Wi-Fi, sean necesarios en la famosa atracción, una de las más visitadas de Estados Unidos.

“No estoy seguro de por qué necesitaría recibir paquetes de Amazon cuando se encuentra uno en un parque nacional”, dijo una visitante, identificada como Jen Storie.

“Aquí es donde puedes conectarte con la Tierra y lo que hay en ella”, agregó por su lado Dan Farquhar, de Roseville, California. “No quieres mucha interferencia externa”.

“Puedo prescindir de Wi-Fi, y creo que mucha gente estaría mejor si vinieran aquí para alejarse del Wi-Fi”, agregó. “Cuando tienes Wi-Fi, eso es lo que estás haciendo. Pasas mucho tiempo en tu teléfono, cuando deberías estar absorbiendo lo que está aquí”.

De acuerdo a la carta de recomendación del Comité Asesor de Recreación al Aire Libre “Made in América”, que fue creado por el ex secretario del Interior Ryan Zinke, existe un “amplio consenso” de que el sistema actual de campamentos de parques nacionales, operado en gran parte por empleados federales, “combina infraestructura inadecuada y anticuada”.

El comité dice que los campamentos no han estado a la altura de las demandas de los usuarios modernos, y que si bien los datos sobre los campamentos son de calidad variable, la evidencia sugiere que servicios como las conexiones a Internet y servicios de alimentos podrían aumentar los ingresos de la agencia.

David Vela, subdirector del Servicio de Parques Nacionales, dijo que el comité asesor fue disuelto el 1 de noviembre y que tanto el Departamento del Interior como el servicio de parques están revisando las sugerencias.

“No se han tomado medidas sobre las recomendaciones del comité ni se tomarán en el futuro a menos que el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales determinen que las recomendaciones mejorarán la experiencia del visitante, protegerán los recursos del parque nacional y estén decididos a hacer inversiones prudentes”, señaló Vela en un comunicado.

