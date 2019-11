Lula da Silva: “Estoy de vuelta para recorrer el país”

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso en un sindicato de San Pablo, tras estar un año y medio preso, en el cual prometió volver de lleno a la actividad política y manifestó duras críticas al mandatario Jair Bolsonaro.

“No vamos a permitir que destruyan nuestro país (..) dentro de unos días Guilherme Boulos (dirigente de los Sin Techo) Fernando Haddad y Gleisi Hoffmanna (ambos del PT) vamos a estar en la calle”.

“Tenemos que seguir el ejemplo de Chile, tenemos que resistir, tenemos que atacar y no sólo defendernos, pueden contar conmigo, lo único que no haré es traicionar la confianza que ustedes tienen en mí”, señaló el político al hablar ante miles de simpatizantes. “Vamos a luchar todos los días , sepan que este joven de energía de 30 años y experiencia de 70 (años) estará en la calle para que no destruyan a nuestro país, a partir de la semana que viene voy a reorganizar mi vida, ellos no saben las ganas que tengo de pelear por este país”, lanzó. “No puedo ver cómo destruyen el país que construimos; hoy la mitad de la población gana 413 reales por (120 dólares)”, afirmó alrededor de las 15 horas de la calurosa tarde en San Bernardo do Campo, en el área metropolitana de San Pablo.

Este fue el segundo discurso de Lula, cuya primera intervención ocurrió el viernes, cerca de las 18 horas (21 GMT) en un estrado montado por el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná. “Si trabajamos bien, en 2022, la izquierda va a derrotar a la ultraderecha. Este país no merece tener el gobierno que tiene”, afirmó el político del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula recordó que “nosotros reconocimos el resultado de la elección” de Bolsonaro en los comicios de 2018. En ese sentido, descartó la posibilidad de apoyar un juicio político contra el actual gobernante.

Lo dijo en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC, organización que lideró en los setenta.

“Pero Bolsonaro fue elegido para gobernar al pueblo brasileño y no para gobernar para los milicianos (paramilitares, NDR) de Rio de Janeiro”, sostuvo el exmandatario, quien ayer recuperó la libertad tras 580 días preso en la Superintendencia de la Policía Federal en la sureña Curitiba.

Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero en la mega causa Lava Jato.

El Supremo Tribunal Federal ordenó su excarcelación hasta que culminen sus apelaciones sobre la condena firmada originalmente por el exjuez de primera instancia, Sergio Moro.

Por su parte el jefe de Estado, Bolsonaro, no se privó de críticas contra su adversario del PT.

“No le den munición al canalla que está momentáneamente libre” señaló, por su parte, Jair Bolsonaro en su perfil de Twitter. Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), no mencionó explícitamente a su rival Lula del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, el ministro Onix Lorenzoni sostuvo que la libertad del opositor Lula es provisoria.

“El jefe de la gavilla va a volver a la cárcel (…) Lula está suelto, no libre”, afirmó el titular de la Casa Civil.

