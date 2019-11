¿cómo cuidar nuestros riñones para evitar insuficiencia renal?

Hoy en “Visita de Doctor”, conducido por la Doctora Julie Salomón y el Doctor Pepe Bandera, nos explicaron muchos temas de salud, como las principales causas de lesiones deportivas, cómo cuidar nuestras rodillas, qué es el retroceso infantil, y también nos mencionaron la manera de cuidar nuestros riñones para evitar una enfermedad a través de la hidratación.

Durante la sección “Noticia Médica”, nos explicaron un factor importante para prevenir una enfermedad renal: la hidratación. Como los expertos de Medline Plus lo explican, nuestros riñones son órganos fundamentales en el proceso de filtración de desechos de la sangre, para que ésta pueda circular con facilidad. Aunque tengamos dos, aquello no significa que no requieran de mucho cuidado, ya que de ellos dependen muchos sistemas de nuestro organismo, como el circulatorio.

© http://www.salud180.com

Insuficiencia Renal

En algunas ocasiones y debido a que no tenemos muy buenos hábitos, nuestros riñones sufren estragos como ocurre con la insuficiencia renal, que se presenta de forma silenciosa, pero que puede que se esté desarrollando si tienes síntomas como: sabor metálico en la boca, hinchazón, presión alta, disminución del apetito, así que, si tienes alguno, lo mejor sea que acudas con un especialista.

Cuando una persona padece de esta enfermedad de este tipo, los desechos que debería arrojar a través de la orina se mantienen en el cuerpo, por lo que todos los demás órganos por lo que circula la sangre, se verán en riesgo, así que el único tratamiento para evitar complicaciones es, en primera instancia, una diálisis o un trasplante de riñón, sin embargo, éste último se trata de un procedimiento delicado que requiere de mucha paciencia.

¿Cómo evitar una enfermedad renal?

El bienestar está en la prevención, por lo cual existen muchas actividades de deberíamos hacer o dejar de hacer si queremos cuidar a nuestros riñones, por ejemplo

-Deberíamos reducir nuestro consumo de sodio, es decir, elegir alimentos con menos sal

-Mantener un chequeo constante de nuestros niveles de presión arterial y azúcar

–Limitar la cantidad de alcohol que ingerimos, recuerda que todo con medida

-Realizar actividad física constante, esto para siempre mantener activo nuestro organismo

–Nofumar, ya que nuestros riñones tendrán que procesar todos los químicos que el cigarro contiene

-En caso de tener sobrepeso, intentar perderlo lo antes posible

-Tomar agua constantemente

“El agua es el elemento químico principal de cuerpo y representa el 60% del peso corporal, cada célula, tejido y órgano necesita agua para funcionar correctamente…” nos explican en Visita de Doctor.



Foto: iStock

Hidratarse: un hábito que te ayudará a prevenir una grave enfermedad

A pesar de que nuestro cuerpo se compone principalmente por agua, constantemente nos encontramos perdiéndola a través de diversas actividades como la sudoración, la orina, evacuaciones y mientras respiramos, por ello hidratarnos se trata de un hábito que todas las personas deberíamos mantener para evitar enfermedades renales.

Foto: iStock

Aunque cada persona requiere de una cantidad diferente de agua, es recomendable que las mujeres tomemos aproximadamente 2.7 litros de agua y los hombres 3.7, esto debido a que la demás agua que requerimos para estar saludables se encuentra en nuestros alimentos como en las frutas y verduras, el hidratarte puede salvarte la vida de muchas formas ya que tiene innumerables beneficios a nuestra salud como:

-Mantener una temperaturacorporal normal

–Lubricar y amortiguar las articulaciones

-Proteger tejidossensibles

Recuerda que para saber si nos estamos hidratando correctamente basta con mirar el color de nuestra orina, ya que puede decirnos mucho de cómo están funcionando nuestros riñones. Aunque no lo parezca, todos y cada uno de nuestros órganos tienen una actividad muy importante, por lo que cuidarnos es sólo nuestra responsabilidad, además que hidratarse, más que una obligación, debería de ser parte de la educación sobre la salud. Y tú, ¿ya bebiste agua hoy?

msn