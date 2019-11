El presidente renunciante de Bolivia, Evo Morales, denunció que fue víctima de un “golpe de Estado” que empezó desde las elecciones pasadas, al llegar hoy a la capital azteca a bordo de un avión de la Fuerza Aérea mexicana tras recibir asilo político.

Morales fue recibido en el ex hangar presidencial del aeropuerto internacional de la capital mexicana, en medio de fuertes medidas de seguridad, por el canciller Marcelo Ebrard. “Ayer quemaron la casa de mi hermana”, indicó el dirigente indígena en un breve mensaje luego de bajar del avión Gulfstream G-550 que lo trajo desde La Paz, tras una escala en Asunción.

El ex mandatario recordó que el pasado día 9, cuando llegaba a la zona del Trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del Ejército le comentó que lo entregarían a cambio de 50.000 dólares”.

El mandatario saliente agradeció al presidente de México, Andrés López Obrador, y al canciller Ebrard porque “me salvaron la vida” y anunció que seguirá en la política “mientras esté vivo”.

Morales, que renunció a la presidencia de su país el domingo luego que las Fuerzas Armadas le pidieron que dimitiera, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición en las pasadas elecciones, dijo que “gracias a México llegamos sanos y salvos”.

En su breve mensaje a un grupo de periodistas que se agolparon para recibirlo en el aeropuerto dijo que “mientras tenga la vida seguimos en política”.

“Sigue la lucha los pueblos del mundo”, que “tienen todo el derecho de liberarse”, afirmó Morales, al señalar que pensó que había “terminado con la humillación, la opresión, pero surgen otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria”. “Si algo de delito tengo es ser indígena”, añadió al indicar que en Bolivia, como en el mundo, “sólo habrá paz cuando se garantice la justicia social”. “Nuestro peor delito es que somos antiimperialistas ideológicamente”, expuso pero dijo que no cambiará su forma de pensar.

“Que sepa el mundo entero, no por este golpe voy a cambiar ideológicamente”, indicó al reiterar su agradecimiento al “hermano presidente” de México.

Morales arribó acompañado de quien fuera su vicepresidente Alvaro García y de la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Morales fue trasladado por un convoy de seguridad integrada por varias furgonetas blindadas hacia un lugar desconocido.

La salida de Morales ocurrió luego de proclamarse ganador en las elecciones del 20 de octubre para cubrir un cuarto período presidencial, en medio de acusaciones de la oposición por un supuesto “fraude” y tras 14 años en el poder.

Luego de la crisis política surgida tras los comicios, por las irregularidades denunciadas en la contabilidad de los resultados, la Organización de Estados Americanos (OEA) intervino para realizar una auditoría de los votos, concluyendo que hubo anomalías.

Al aceptar el veredicto, Morales convocó a nuevas elecciones, pero era demasiado tarde y no pudo frenar una escalada de violencia en toda Bolivia mientras el alto mando militar lo obligó a dimitir.

Antes de Morales, se ha otorgado asilo a personajes de la talla del líder revolucionario ruso León Trotsky y del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.

ansa