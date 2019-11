Moria Casán se desnudó por completo en Uruguay

La diva compartió varias postales de su estadía en el país oriental posando como Dios la trajo al mundo. Mirá el video y las fotos.

Icono de la sensualidad argentina gracias a sus trabajos como actriz, modelo y vedette en las décadas de 1970, 1980 y 1990, Moria Casán es una institución en lo que respecta al erotismo nacional, y en la actualidad, a los 73 años de edad, se da el gusto de posar absolutamente desnuda y sin ningún tipo de filtro o retoque digital.

Mientras que sus compañeras de Incorrectas, el programa que conduce por la pantalla de América, protagonizan una guerra de egos a causa de su ausencia, la diva disfruta de sus vacaciones. En esta oportunidad, la One no viajó hasta Europa como sí lo hizo durante el año pasado, sino que eligió un destino mucho más cercano: la República Oriental del Uruguay.

La morocha publicó en sus redes sociales diferente material que la mostró como Dios la trajo al mundo. Primero, protagonizó un video en el que se la ve nadando sin ropa en la piscina de un hotel.

“¿Cómo va? Yo acá, estresándome. ¡Qué horror! ¡Terrible! Qué mal la estoy pasando, si sabía que iba a tener este estrés, no venía”, comentó a modo de broma, mandándole además un cálido saludo a sus “vayainas”, apodo que eligió para nombrar a sus panelistas.

Sin embargo, Casán no pasa todo el día en el hotel, ya que también decide disfrutar de las playas uruguayas, pero esto no significa que decida cambiar su look, y una vez tirada en la arena, les mostró a sus miles de seguidores de las redes una foto sin censura en la que posa desnuda bajo el sol.

“En traje de Eva sin Adán a la vista en Chihuahua #ModoVacación”, escribió Moria, junto con un emoji de ola de mar y la bandera del país en el que se encuentra, dejando en claro que no estuvo acompañada en su viaje hacia allí, debido a que durante las últimas horas hubo rumores que indicaron que ella tendría un romance con el empresario y artista plástico Humberto Poidomani.

Así, la conductora de América mostró que su histórico trabajo con la medicina ortomolecular da frutos, y volvió a animarse a una fotografía sin maquillaje al igual que lo hizo hace algunas semanas junto con Susana Giménez.

Exitoina