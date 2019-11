¡Sin pantalla! El Trece definió el futuro de Mirtha Legrand

Mientras Mirtha Legrand sigue buscando variantes para intentar mejorar el rating de acá hasta que culmine el 2019, El Trece finalmente definió su futuro laboral para el año próximo: la diva no tendrá pantalla durante el verano. Sus cenas de los sábados y los almuerzos del domingo no sólo no saldrán desde Mar del Plata, como hace históricamente cada enero, sino que tampoco estará al aire desde Buenos Aires.

De esta manera, y tal como confirmaron fuentes del canal que comanda Adrián Suar, la Chiqui recién volverá con sus ciclos en marzo. Esto es un duro golpe para la conductora ya que, a pesar que por el susto por su salud que tuvo hace unos meses le conviene descansar, en las últimas horas había expresado que trabajaría “gratis” con tal de ir a La Feliz en el verano.

“Todo tiene que ver con un tema de presupuesto. Tampoco sigue en Buenos Aires porque hay un costo del alquiler de los estudios”, explicó Carlos Monti en Pamela a la Tarde. “En los últimos años hubo un gran apoyo publicitario de la provincia con lo que tenía que ver con promocionar Mar del Plata. Con un nuevo Gobierno es muy difícil ponerse a proyectar y cerrar para este verano en tan poco tiempo”, agregó Pablo Layus.

De esta manera, y en contra de sus deseos, Mirtha tendrá un descanso obligado hasta marzo luego de tantos años de cobertura desde Mar del Plata.

msn