López Obrador tildado de “racista”

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, propuso dar subsidios para el retiro a ancianos indígenas desde los 65 años, tres años antes de la edad límite para el resto de las personas, pero grupos de la derecha lo califican de “racista” y lo comparan con el dictador alemán Adolfo Hitler. “Solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania”, afirmó el senador Julen Rementería, del conservador Partido Acción Nacional (PAN, principal de la oposición).

López Obrador defendió, pese a este rechazo, la propuesta y dijo que es “vergonzoso” calificar de racismo la atención a los pobres o de un sector racial desfavorecido, una medida que suele denominarse “acción afirmativa” y es común, por ejemplo, con miembros de la comunidad negra o latina en Estados Unidos.

“¿Cómo no se les va a dar atención especial?”, señaló el mandatario al recriminar a la oposición su rechazo a “dar atención preferente a los indígenas”.

“Los indígenas, por su situación de pobreza, de marginación, envejecen pronto, porque sufren mucho”, afirmó.

“¿Qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre los desiguales, por eso a los 65 años” se pretende otorgar este subsidio, señaló el mandatario.

En México, unos 8 millones de “adultos mayores” reciben actualmente 2.550 pesos cada trimestre (unos 130 dólares), pero se pretende con la nueva medida que los indígenas lo reciban desde los 65 años y no desde los 68 como sucede con la mayoría de la población.

La iniciativa del mandatario hizo arder a las redes sociales, con comentarios en los que se acusó de “racismo” a López Obrador, aunque también se manifestó un amplio respaldo a su pretensión.

“Lamentable y alarmante que este gobierno tome decisiones en función de la raza y sobre todo que lo externe el propio presidente de la República. Necesita leer sobre derechos humanos”, indicó Kenia López, senadora del PAN.

López Obrador, que ganó las elecciones del 1ro de julio de 2018 con el 53% de los votos, en su tercer intento consecutivo por llegar a la presidencia, lamentó que siga habiendo “racismo” en México pero que se esconda “por hipocresía”.

“No se expresa, no se manifiesta, pero sí hay racismo en México. Por eso decidí recorrer las regiones indígenas”, afirmó el domingo durante un encuentro con miembros de la etnia Wixárika y Cora del municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit, noroeste del país.

Las expresiones de los grupos de la derecha, sin embargo, fueron rebatidas por activistas de organizaciones civiles y especialistas.

Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam-México, indicó que el país necesita políticas públicas que “cierren brechas de desarrollo históricas, sobre todo asociadas a características étnico-raciales”.

En su cuenta de Twitter, señaló en que México es “un país que discrimina sistemáticamente, y por eso mismo hay que tener políticas de acción afirmativa”.

En tanto, el economista Gerardo Esquivel señaló que “el racismo no está en un programa social diferenciado, sino en lo que genera las condiciones que hacen necesario un programa social como ése”.

“Todos somos mexicanos. No dividan. No nos discriminen. Todos los que durante años han tratado de invisibilizar o negar la marginación y discriminación de la que ha sido víctima la población indígena”, afirmó el experto.

Por su parte, el politólogo José Merino, estimó que diferenciar la edad para que indígenas reciban antes los subsidios, como el de adulto mayor, es “una medida compensatoria adecuada”.

Esa acción permite equilibrar a un sector que ha sido objeto de “violaciones históricas y estructurales de los derechos humanos de grupos vulnerables, como los pueblos originarios”.

“Hay un país con divisiones estructurales entre grupos sociales. Para cerrar esas divisiones se requieren políticas diferenciadas que prioricen a los grupos en desventaja”, indicó Merino. “Decir que esas políticas dividen es negar, ignorar o apoyar la división inicial que les da origen”, concluyó.

