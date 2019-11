Valeria Lynch ahora es “Valeria Ninch”

Esta madrugada, Valeria Lynch sorprendió a sus seguidores con su cambio de apellido. Ahora la cantante se llama Ninch. ¿Un problema legal? ¿Una decisión artística?

Ante las miles de preguntas de sus fans, la cantante escribió: “ATENCIÓN! Querida gente de Twitter. Tengo algo para contarles Desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch Se vienen muchas cosas nuevas”, escribió la cantante en sus redes junto al hashtag #apurorock.

Ante las preguntas, la famosa cantante describió: “Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch”.

El próximo 21 de diciembre, Valeria -ahora Ninch- se volverá a presentar en La Trastienda, con un show más rockero y pensó que este nuevo nombre sería el indicado para potenciar esta nueva etapa.

En septiembre, trascendieron los rumores de romance con el guitarrista de Attaque Mariano Martínez. En un show en Pilar, no faltaron los coqueteos, miradas y guiños con complicidad.

Al ser consultado por el supuesto romance, el guitarrista dijo en el programa Intrusos: “Estamos trabajando todos juntos desde hace mucho, somos un grupo de músicos y nos queremos un montón. Si uno de nosotros está pasando por un momento difícil estamos ahí, somos muy compañeros”.

Y agregó: “Nadie tiene la bola de cristal, lo que sí da decir es que hay mucho cariño y admiración. Somos amigos y colegas”. Arriba del escenario, la química es evidente.

El Territorio